Serie A : Un nul entre Milan et Naples (0-0) qui ne fait les affaires de personne

Pas de vainqueur dans ce choc de la 21ème journée de Serie A. Au stadio Giuseppe Meazza, l'AC Milan n'a pu faire mieux qu'un nul 0-0 face à Naples. Un résultat assez logique tant les deux formations ont longtemps eu du mal à faire des différences dans les 30 derniers mètres. Un partage des points qui ne fait les affaires de personne. L'AC Milan pourrait perdre sa quatrième place au classement ce dimanche tandis que le Napoli se retrouve à huit longueurs de la Juventus, avant son déplacement sur le terrain de la Lazio.

Sur ce match, les deux équipes ont montré qu'elles étaient d'un niveau assez proche. Milan a mieux commencé. Et Naples a mieux terminé. Mais dans l'ensemble, on a assisté à une rencontre assez fermée. Avec deux défenses très solides qui ont su museler les attaquants et forcer les frappes de loin. Ce qui a permis de faire briller les deux portiers.

Donnarumma a réalisé six arrêts alors qu'Ospina a réussi cinq parades. On retiendra les deux plus spectaculaires. Devant à Musacchio sur corner pour le gardien colombien (79e), et face à Zielinski pour son homologue italien (87e).

Cette rencontre a aussi été marquée l'exclusion de Carlo Ancelotti. Renvoyé au vestiaire juste avant la fin pour avoir contesté de manière trop véhémente le deuxième carton jaune, synonyme de rouge, très sévère reçu par Fabian pour une main peu évidente. Nul doute que le coach napolitain espérait une issue bien plus heureuse pour son premier retour à Milan dans la peau d'un coach adverse. Son équipe et lui auront l'occasion de se rattraper mardi. Puisque les deux clubs se retrouveront à l'occasion de la Coupe d'Italie.