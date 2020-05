SERIE A - Le cas Adrien Rabiot pourrait rapidement exploser du côté de la Juventus Turin. Alors qu'il se trouve toujours en France malgré la reprise des entraînements individuels en Italie, le quotidien transalpin "La Stampa" explique ce mardi que l'ancien milieu du PSG conteste la baisse des salaires décrétée dans son club. Et il serait donc actuellement en "grève personnelle".

Après un peu plus de dix mois, l'histoire entre la Juventus Turin et Adrien Rabiot pourrait connaître son premier réel accroc. Dans son édition du jour, le quotidien La Stampa révèle les coulisses de ce qui pourrait bien devenir rapidement "l'affaire Rabiot". Le milieu de terrain serait actuellement engagé dans une "grève personnelle", et ce pour une raison simple : il ne souhaitait pas baisser son salaire annuel de 8 millions d'euros par an.

Toujours confiné du côté de la Côte d'Azur, qu'il a rejoint début avril, l'ancien milieu de terrain n'a pas répondu au premier appel de son club, qui a récemment invité tous ses joueurs à l'étranger à revenir à Turin. Et ce pour deux raisons : participer aux entraînements individuels, autorisés mais toutefois facultatifs, et effectuer les quatorze jours de quarantaine nécessaires pour tous ceux qui reviennent sur le sol italien, en prévision de la reprise des séances collectives du 18 mai.

"Grève"

Depuis lundi, cette dernière est d'ailleurs officielle. Mais dans tous les cas, Rabiot, qui n'a techniquement enfreint aucune règle, ne pourra y participer avec l'isolement à prévoir lors de son retour. Avec Gonzalo Higuain, actuellement en Argentine au chevet de sa mère malade, il est le seul joueur encore à l'étranger.

Derrière le choix de Rabiot de ne pas revenir à Turin, il y aurait une raison bien définie. "Et c'est du jamais-vu", prévient le média dans son article. En effet, le milieu de terrain ne souhaite pas baisser son salaire annuel de 8 millions d'euros par an et pour protester, ils se serait mis en "grève personnelle".

L'ex-milieu du PSG n'aurait donc pas vraiment été satisfait de l'accord annoncé par la Juve le 28 mars dernier, où elle indiquait que les joueurs de l'équipe première et Maurizio Sarri, l'entraîneur, avaient décidé de renoncer à leur salaire pour mars, avril, mai et juin. "C'est un petit caprice (...) La Juve est irritée par ce manque de professionnalisme qui devra être clarifié à son retour", indique la Stampa, qui indique que cette situation de rupture a été "conseillée" par Véronique Rabiot, la mère et agent du joueur.

Déjà relancée ces derniers jours, les rumeurs autour d'un éventuel départ de Rabiot en fin de saison devraient désormais s'intensifier. Selon le quotidien, Carlo Ancelotti, son ancien entraîneur au PSG, aimerait le recruter du côté d'Everton. La Juve aurait fixé son prix aux alentours des 20-25 millions d'euros. Entre Rabiot et la Vieille Dame, l'histoire est donc (peut-être) déjà terminée.

