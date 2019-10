L'Inter a fait le spectacle. Et a joué à se faire peur. Le club milanais s'est imposé, ce dimanche, sur le terrain de Sassuolo (3-4). Ce succès permet aux hommes d'Antonio Conte de revenir à un point de la Juventus, leader de Serie A. Mais il fut difficile à obtenir.

Pourtant, les Nerazzurri ont vite fait le plus dur. Dès la deuxième minute, Lautaro Martinez a ouvert le score d'un petit bijou. Domenico Berardi a remis les deux équipes à égalité juste après le premier quart d'heure. Un doublé de Romelu Lukaku, pas perturbé par l'intervention d'un parachutiste qui a atterri sur la pelouse du Mapei Stadium, a donné du confort à l'Inter.

Un parachutiste a fait irruption au beau milieu du match Sassuolo - Inter Milan, le 20 octobre 2020 en Italie.Getty Images

Martinez lui aussi auteur d'un doublé après avoir transformé un penalty, on pensait les Lombards hors de danger. Mais la réduction du score de Filip Djuricic, quelques instants plus tard, et plus encore un festival de l'ex international U19 français Jérémie Boga, ont semé le doute. Les Intéristes ont résisté. Non sans difficulté.