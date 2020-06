Cristiano Ronaldo - Lazio-Juventus - Serie A 2019-2020 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT

SERIE A - Réuni ce lundi, le conseil fédéral de la Fédération italienne de football (FIGC) a approuvé les solutions à adopter en cas de nouvel arrêt de la Serie A. Les dates du prochain mercato estival ont également été officialisées : ouveture le 1er septembre, fermeture le 5 octobre. Tros clubs ont d'ores et déjà été promus en Serie B.

C'était une journée capitale pour le futur (proche) du football italien. Très attendu, le conseil fédéral de la Fédération italienne de football (FIGC) a pris plusieurs décisions de la plus haute importance ce lundi, notamment en vue de la reprise de la Serie A, programmée le 20 juin prochain. Malgré l'avis contraire de la majorité des clubs de première division, qui voulaient notamment bloquer les descentes en cas de nouvelle interruption, la proposition des play-offs et play-out, soumise par le président de l'instance Gabriele Gravina, a finalement été ratifiée en tant que "plan B".

Le mercato estival du 1er septembre au 5 octobre

"Notre objectif est de terminer le Championnat, ce n'est pas une défaite de la Ligue de Serie A (...) C'est le football qui a gagné. Nous avons toujours affirmé la nécessité de ne pas rester en dehors du football européen. Nous avons fait preuve de cohérence et d'unité. En cas d'arrêt, nous avons prévu un nouveau format avec des play-off et des play-out", a assuré ce dernier à la sortie du conseil fédéral organisé à Rome. Si les contours de ce format restent à définir, il concernerait probablement peu de clubs, puisque le communiqué de la FIGC parlent de play-offs et play-out assez "rapides" à jouer. On parle donc probablement de quatre ou six équipes maximum. L'objectif reste de terminer la saison avant le 2 août prochain, pour laisser place ensuite aux compétitions européennes.

En cas de timing trop restreint pour disputer cet éventuel format, la FIGC a également adopté le fameux "plan C", celui de l'algorithme du "mérite sportif". Celui-ci permettrait, et toujours dans l'hypothèse d'une nouvelle interruption, de distribuer les qualifications européennes, les relégations... mais pas le titre de champion d'Italie, comme le précise le communiqué. D'autres décisions majeures ont été prises, comme la montée en Serie B des trois leaders des groupes de Serie C : Monza, Vincenza et la Reggina. Ou encore les dates des deux prochains mercatos :

Mercato estival : du 1er septembre au 5 octobre

Mercato hivernal : du 4 janvier au 31 janvier 2021

Concernant la Serie A féminine, la saison a été définitivement interrompue. Enfin, en cas d'infraction au protocole sanitaire lié au Covid-19, il a été confirmé qu'une exclusion était possible pour l'équipe concernée.

