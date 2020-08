Thiago Silva de retour en Italie huit ans après ? O'Monstro aurait un accord avec la Fiorentina

SERIE A - Selon les informations du Corriere dello Sport, Thiago Silva, qui va finir son aventure avec le PSG à l'issue de la finale de la Ligue des champions dimanche face au Bayern Munich, aurait trouvé un accord pour rejoindre la Fiorentina.

Huit ans après son départ en grande pompe au PSG, en provenance du Milan AC, Thiago Silva pourrait revenir jouer en Serie A. Le défenseur brésilien, qui va fêter ses 36 ans le 22 septembre prochain, aurait trouvé un accord avec la Fiorentina selon les informations du Corriere dello Sport. Les négociations entre la Viola et les représentants du joueur libre à l'issue de la saison 2019-2020 auraient commencé il y a plusieurs semaines déjà, indique jeudi le quotidien italien.

Douze mois après avoir attiré Franck Ribéry, la Fiorentina s'apprêterait à enrôler un autre grand nom de la scène football. L'expérience et la maitrise défensive du Brésilien seraient des atouts non négligeables pour le club toscan, souvent en manque d'inspiration lors de la saison 2019-2020, conclue à une décevante dixième place. Thiago Silva aurait également l'avantage de bien connaître la Serie A puisqu'il a évolué au Milan AC entre 2009 et 2012 où il a remporté le titre de champion d'Italie en 2011.

Après une longue aventure au PSG, O Monstro se serait bien vu poursuivre avec le club de la capitale. Mais la direction parisienne n'a pas souhaité renouveler le contrat de son capitaine, au même titre qu'Edinson Cavani ou Thomas Meunier. Alors qu'un retour à Fluminense semble désormais écarté, Thiago Silva s'apprêterait à retrouver l'Italie. Mais avant, il devra conclure son chapitre parisien avec la finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich ce dimanche. Rien que ça.

