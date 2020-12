Le choc entre les deux meilleures attaques du championnat italien n'a pas tenu ses promesses. Si l'Inter Milan est parvenue à s'imposer ce mercredi face à Naples, dans le cadre de la 12e journée de Serie A, elle le doit à l'unique but inscrit par Romelu Lukaku, sur un penalty transformé à l'aube du dernier quart d'heure (1-0, 73e). Dans un match sans rythme et totalement cadenassé par des Nerazzurri solides mais sans la moindre imagination offensive, Naples n'a pas réussi à trouver la faille et a perdu ses nerfs, terminant la rencontre à dix après l'expulsion de Lorenzo Insigne. Pour l'Inter, l'essentiel est là avec ce succès qui le ramène à un petit point de son rival et leader de Serie A, l'AC Milan, freiné sur la pelouse du Genoa (2-2).

05/12/2020

Insigne a vu rouge

Ce n'était arrivé qu'à trois reprises à l'extérieur aux Napolitains depuis le début de la saison. Ce mercredi, et donc pour la quatrième fois, les hommes de Gennaro Gattuso n'ont pas su marquer hors de leur base. Pour offrir un beau match de football, il faut généralement deux équipes en forme. A Giuseppe Meazza, il n'y en a eu qu'une seule, et pourtant ce n'est pas celle qui l'a emporté. A la peine dans l'animation offensive, mangée au milieu et brusquement fébrile en défense en fin de rencontre, l'Inter a montré un visage bien pâle pour un dauphin de Serie A. Incapables de dominer le ballon, les Nerazzurri ont laissé le jeu à leurs adversaires dès les premiers instants du match.

Pas tellement plus inspiré lors du premier acte, Naples n'a pas tout de suite saisi sa chance, mais s'est réveillé en deuxième période, plaçant une ou deux banderilles dangereuses par l'intermédiaire de Lorenzo Insigne (54e, 69e). Intéressant sur ses quelques opportunités, l'attaquant napolitain a toutefois participé à l'effondrement de son équipe. Quelques instants après que l'arbitre a sifflé une faute de David Ospina, synonyme de penalty pour l'Inter (71e), Insigne a laissé exploser sa colère, obligeant l'homme en noir à sortir directement le carton rouge (72e). Dans la foulée, Romelu Lukaku a inscrit le but milanais (73e), et l'Inter a tenu le score jusqu'au bout.

L'AC Milan reste devant

Pourtant, les hommes d'Antonio Conte ont continué de trembler. En supériorité numérique, les Nerazzurri n'ont pas fait mieux qu'à onze contre onze. Et c'est presque miraculeusement que les pensionnaires de Giuseppe Meazza n'ont pas encaissé de but égalisateur, s'en remettant principalement à la réussite du déterminant Samir Handanovic, présent sur les tentatives de Hirving Lozano (81e) et d'Elif Elmas (90e), mais aussi sauvé par son montant droit sur la frappe d'Andrea Petagna (90e+2). Ce mercredi, les dieux du football avaient choisi leur camp, et il était bleu et noir.

Au classement, l'Inter Milan reste deuxième de Serie A, mais revient à un tout petit point de l'AC Milan, toujours leader mais tenu en échec sur la pelouse du Genoa (2-2). Sans Zlatan Ibrahimovic, pas encore remis de sa blessure à la cuisse contractée le 22 novembre dernier, les protégés de Stefano Pioli ont été menés par deux fois, mais ont su revenir coup sur coup, grâce notamment à des buts de Davide Calabria (52e) et du jeune défenseur tricolore Piere Kalulu (83e). De quoi sauver les meubles et surtout rester devant son rival milanais.

