L’Inter Milan ne lève pas le pied et poursuit sur son rythme d’enfer. Les Nerazzurri n’ont eu besoin que d’un but, le 20e cette saison en Série A de Romelu Lukaku, pour s’imposer devant une prometteuse équipe de Bologne. Neuvième victoire de rang en championnat des hommes d’Antonio Conte qui ont attendu la demi-heure de jeu pour prendre les devants au tableau d’affichage, avant de gérer sans trop s’employer leur maigre avantage au score. Malgré des nettes intentions offensives, les Rossoblu ont quant à eux manqué de justesse aux abords de la surface. Le contraste a été saisissant avec une Inter létale et efficace au plus haut point.

Plus d'infos à suivre...

