Les Milanais ont eu chaud mais restent invaincus en Serie A. Ils peuvent remercier Theo Hernandez, qui leur a permis d'arracher le match nul à domicile face à Parme en clôture de la 11e journée de Serie A, dimanche (2-2). Le Français a signé un doublé (58e et 90e) alors que les Rossoneri étaient menés de deux buts par de mal classés mais surprenants et réalistes Parmesans. Les joueurs de Stefano Pioli conservent trois longueurs d'avance sur leurs voisins de l'Inter en tête du classement.

Toujours privés de Zlatan Ibrahimovic, les Milanais sont doucement entrés dans leur match, contrairement à leurs adversaires. Ils ont en plus vite perdu leur défenseur central Matteo Gabbia sur blessure après un duel avec l'ancien Bordelais Andreas Cornelius (5e). Son remplaçant, l'ancien Lyonnais Pierre Kalulu, arrivé en septembre dernier et qui n'avait pas encore joué en Serie A, a logiquement connu des débuts compliqués. Gervinho s'est joué de lui et a servi Hernani en retrait au point de penalty pour un plat du pied dans la course qui a fait mouche (0-1, 13e). L'ancien Stéphanois a ainsi inscrit son 3e but en championnat cette saison.

Quatre montants pour le Milan

Si le Français Yann Karamoh a manqué l'occasion de faire le break pour les visiteurs en ne cadrant pas sa tête sur un nouveau centre du percutant Gervinho (20e), le Milan a clairement haussé le ton et réagi de belle manière. Sauf que la réussite a cruellement fui des Rossoneri aussi volontaires que peu réalistes. Samu Castillejo a bien cru égaliser de près mais son but a finalement été refusé pour un léger hors-jeu (23e). Brahim Diaz et Hakan Calhanoglu, eux, ont été les acteurs d'une action incroyable avec deux frappes consécutives sur la transversale du tout heureux Luigi Sepe (40e). Le Turc a également envoyé son surpuissant coup franc sur le poteau gauche du gardien parmesan dans le temps additionnel de la première période.

Si Pioli a pris les choses en mains en lançant Rafael Leao et Jens Petter Hauge à la reprise, son équipe a encore buté sur des Gialloblu compacts et solidaires. Calhanoglu, lui, a envoyé sa frappe croisée de la droite de la surface sur la barre de Sepe (51e). Jasmin Kurtic, à l'inverse, a visé juste au moment de placer une tête rageuse sur un centre de Hernani et a trompé Gigio Donnarumma pour le but du break (0-2, 56e).

Milan aurait pu accuser le coup mais Hernandez n'a pas laissé le temps à ses coéquipiers de ruminer et a tout de suite réduit le score d'une tête sur un corner enfin frappé directement (1-2, 58e). Ismael Bennacer est sorti sur blessure à son tour (76e) et les Rossoneri semblaient à court de ressources physiques mais ils ont pu compter sur la hargne d'Hernandez, à l'affût après une frappe d'Ante Rebic repoussée par Sepe et qui a égalisé sur le fil (2-2, 90e+1). Milan reste ainsi la seule équipe encore invaincue dans les cinq grands championnats européens depuis le restart. De quoi aborder la suite de la saison avec des envies de titre.

