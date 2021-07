Le 25 octobre 2015, Gianluigi Donnarumma disputait le premier match de sa carrière professionnelle avec l'AC Milan, à 16 ans et 8 mois. Depuis, le gardien de but a bien grandi. Après six saisons en tant que titulaire dans les buts du club lombard et son tout récent titre de champion d'Europe avec l'Italie, Gianluigi Donnarumma va s'engager dans les prochaines heures avec le PSG. Dans un message publié mardi soir sur Instagram, le sacré meilleur joueur de l'Euro a rendu hommage aux supporters de l'AC Milan. Un club qu'il quitte libre de tout contrat.