Lionel Charbonnier : "Navas est le numéro 1 mondial dans la forme actuelle"

"Pour moi, Keylor Navas est le numéro un mondial dans la forme actuelle. Son expérience plaide en sa faveur. Il a cette faculté à se sublimer dans les très, très grands rendez-vous. Pour l'instant je n'ai pas encore vu ça chez Mike Maignan. Mais je n'en doute pas, ça va venir, il a besoin d'enchaîner les matches de Coupe d'Europe. Si tout va bien pour lui, qu'il continue de travailler comme il le fait et qu'il joue les plus grandes compétitions, je pense qu'il sera le futur numéro un français.

Quant à Keylor Navas, je le trouve très, très fort sur sa ligne. Peut-être plus que Mike Maignan dans ce domaine. D'un autre côté, je trouve que le Lillois le surclasse dans les sorties aériennes. Concernant le jeu au pied, ils sont à égalité. Au niveau de la forme du moment, Keylor Navas donne actuellement beaucoup plus de confiance à sa défense. D'ailleurs on le voit dans les performances de la défense axiale du PSG. Il y a beaucoup plus de sérénité qu'avant. Auparavant, Thiago Silva a été pointé du doigt, mais ce n'était pas lui le seul fautif. Le problème, c'était le changement de gardien de but. Les défenseurs devaient s'adapter. Aujourd'hui, il y a une stabilité avec Keylor Navas (34 ans). Mais après si je dois miser sur l'avenir, bien évidemment que je choisirais Mike Maignan (25 ans)."

Charles Itandje : "Navas sait faire l'arrêt au bon moment"

"Si j'étais entraîneur et que j'avais un choix à faire, je titulariserais Keylor Navas parce qu'il est plus régulier. Techniquement, il n'est pas époustouflant mais par contre dans sa concentration et dans l'optimisation de ses caractéristiques, c'est le meilleur. Son expérience européenne compte aussi tout comme sa régularité dans les grands rendez-vous. Il a quand même succédé à Iker Casillas au Real Madrid et réussi à gagner la Ligue des champions trois ans d'affilée. Il jouait dans une équipe de stars et défensivement, il était beaucoup plus exposé. Il a souvent permis à ses équipes de sortir la tête de l'eau. Avec Paris aussi. Keylor Navas sait faire l'arrêt au bon moment. C'est le gardien dont le PSG avait besoin depuis bien longtemps.

Quant à Mike Maignan, je suis époustouflé par son talent. Je n'ai pas vu un gardien aussi talentueux depuis longtemps et aussi complet à son âge. En plus, il a grosse marge de progression. Il est convoqué en Bleus et ce n'est pas volé. Intrinsèquement, il n'a pas d'équivalent en France. Maintenant, la prochaine étape sera de confirmer tout le bien qu'on pense de lui en Coupe d'Europe. Peut-il succéder à Hugo Lloris un jour en équipe de France ? C'est le prétendant annoncé."

Sept arrêts, un exploit sur penalty et... quelques dribbles : Navas, quel show !

Guillaume Warmuz : "Intrinsèquement, Maignan est plus complet"

"Intrinsèquement, Mike Maignan est plus complet, notamment sur les plans physique et athlétique. Ce que j'aime chez lui, c'est ce côté force fluide, il se déplace et agit vite. Après, sur la disposition à gérer les grands rendez-vous, évidemment la tendance s'inverse. Je mettrais donc Keylor Navas au-dessus car il a plus d'expérience. Son passé est vraiment énorme et ça peut faire pencher la balance du bon côté, à l'image du 8e de finale retour de C1 contre Barcelone (1-1) . Tu as beau t'entraîner des heures, rien ne remplace les matches et surtout les rencontres à fort enjeu. Chez Keylor Navas, j'apprécie aussi sa capacité à toujours bien se placer et son calme."

Fabien Cool : "Je me sens plus proche de Maignan"

"C'est super compliqué de dire qui est le meilleur, ça se joue à pas grand-chose. Mais si je devais choisir aujourd'hui entre les deux, je pense que je dirais Mike Maignan. Je me sens plus proche de lui car il a une formation à la française, notamment sur le plan technique au niveau de la prise de balle ou du dégagement, alors que Keylor Navas on sent vraiment qu'il joue à l'instinct, même si lui aussi a des grosses capacités techniques. Pourtant au départ, je n'étais pas fan. Mais rapidement, son efficacité m'a vraiment convaincu. Depuis qu'il est là, Keylor Navas a apporté sa régularité au PSG. Son talent combiné à son expérience fait qu'il est très performant."

