L'Atalanta Bergame et l'Inter Milan devront s'en contenter. Ce dimanche soir, les deux clubs se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0), lors de la 22e journée de Serie A. Au Gewiss Stadium, les occasions n'ont pas manqué, notamment dans le second acte, mais les gardiens de but ont fait le nécessaire pour garder leur cage inviolée. Au classement du championnat d'Italie, les Nerazzurri, toujours leaders, comptent désormais deux longueurs d'avance sur leur dauphin, l'AC Milan. Quant à la Dea, qui reste quatrième, elle revient à une unité de Naples, troisième.

