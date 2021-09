Théo Hernandez une nouvelle fois dans le rôle du sauveur. Entré en jeu à la 59e, l’international français a fait basculer une rencontre jusque-là parfaitement maîtrisée par un promu solide en défense. D’une passe décisive pour Diaz (68e) avant une réalisation du gauche (82e), le Rossonero a permis à l’AC Milan d’empocher un quatrième succès cette saison mercredi à San Siro (2-0) devant de valeureux vénitiens. Les locaux rejoignent par la même occasion l’Inter en tête de la Serie A avec 13 points. De leur côté, les Neroverdi (18e) s’enlisent dans la zone rouge avec seulement 3 points après cinq journées.

L'affiche n'avait pourtant pas de quoi inspirer une quelconque méfiance dans les rangs milanais. Deuxième pire attaque de Serie A avant le coup d'envoi, Venise n'a pas étonné son monde en se repliant dès les premières minutes dans son camp, à la recherche de ballons exploitables en contre. Face à un bloc resserré de neuf joueurs et en l'absence de nombreux cadres sur la pelouse (Ibrahimovic, Kessié, Saelemaekers, Hernandez, Kjaer, etc,..), les Rossoneri ont longtemps peiné à forcer le verrou vénitien. Malgré une domination territoriale nette à la pause et quelques situations dangereuses comme une tête à bout portant de Rebic (25e) ou une double occasion de Fiorenzi (36e, 37e), aligné ailier droit ce soir, l'impression de sûreté défensive dégagée par les Neroverdi présageait d'un second acte tout aussi laborieux pour les hommes de Stefano Pioli.

