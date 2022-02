Une semaine après avoir repris la tête du championnat à l’Inter, l’AC Milan a connu un gros coup d’arrêt. Pourtant devant au tableau d’affichage sur la pelouse de la lanterne rouge, les Rossoneri se sont fait très peur, en se faisant renverser par Salernitana, grâce à des buts de Federico Bonazzoli et de Milan Djuric. Heureusement pour les coéquipiers d’Olivier Giroud, passeur décisif, Ante Rebic a surgi pour offrir le nul aux siens (2-2). En tête du classement, les Lombards n’ont désormais que deux points d’avance sur leur voisin, qui compte deux matches en moins.

Stefano Pioli le savait, il avait averti ses joueurs du danger que représentait ce déplacement, largement aisé sur le papier, au stadio Arechi. Face à la plus mauvaise attaque du championnat, et la pire équipe à domicile, qui n’avait remporté qu’un match en 11 réceptions jusque-là, le déplacement en Campanie avait tout du piège pour le leader de Serie A. Et Franck Ribéry et ses partenaires ne se sont pas privés de jouer un mauvais tour aux Rossoneri.

Maignan s’est troué pour relancer Salernitana

D’entrée, ils ont annoncé la couleur en mettant une grosse pression à leurs invités (3e, 4e). Mais, grâce à une belle passe de Théo Hernandez pour Junior Messias plein axe, oublié par la défense adverse, les Milanais ont toutefois eu le bonheur d’ouvrir le score rapidement pour se faciliter, ont-ils pensé, la rencontre (0-1, 6e). Si on lui a tressé, à juste titre, des lauriers la semaine passée pour sa passe décisive face à la Sampdoria, l’international français Mike Maignan a été ce samedi beaucoup moins inspiré.

