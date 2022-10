cauchemar". Voilà comment la situation de Paul Pogba est qualifiée en Une de La Gazzetta dello Sport ce lundi. Annoncé sur le retour après son pendant une dizaine de jours" selon le média. Un "". Voilà comment la situation de Paul Pogba est qualifiée en Une dece lundi. Annoncé sur le retour après son opération au genou début septembre , le milieu de terrain de la Juventus, qui espérait être convoqué dans le groupe pour les prochains matches, est contraint à de nouveau s'arrêter par la case infirmerie. Cette fois pour une blessure à la cuisse qui l'éloignera des terrains "" selon le média.

"Les premiers jours de Pogba à l'entraînement se sont déroulés sans problème, rapporte le quotidien rose. Puis il a commencé à sentir une douleur à la cuisse qui, au fil de temps, est devenue plus insistance. Il en a parlé avec les médecins et a décidé de suspendre les entraînements." De son côté, le staff médical de la Vieille Dame espère qu'il s'agit simplement d'une surcharge musculaire causée par l'augmentation de l'intensité des exercices après une longue blessure. Et maintenant ?

Un "chemin de croix"

A trois semaines du début de la Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre), une chose est sûre : Pogba est plus qu'incertain. Il ne rejouera aucun match ni avant l'annonce de la liste de Didier Deschamps, le mardi 9 novembre, ni après, puisque sa présence contre l'Hellas Vérone (10 novembre) et la Lazio (13 novembre) est compromise. "Son retour à la maison, ici, à la Juve, ressemble pour l'instant à un chemin de croix", déplore la Gazzetta, qui estime que le Qatar "s'éloigne" presque définitivement pour lui.

Partir sur une grande compétition avec des joueurs qui ne sont pas aptes, déjà ça occupe beaucoup trop l’attention, et pour ceux qui ont à jouer, cela monopolise aussi le staff médical", avait d'ailleurs prévenu Didier Deschamps la ", avait d'ailleurs prévenu Didier Deschamps la semaine passée . La messe pourrait être dite.

