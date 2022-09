Ad

"L'opération s'est très bien passée. On va récupérer et revenir très, très vite. Je voulais vous remercier pour vos messages et votre soutien. Sachez que mentalement ça va, malgré les soucis, la blessure et les autres problèmes, a-t-il affirmé en référence à l'affaire qui a éclaté le samedi 27 août. On garde la tête haute, on va avancer et revenir plus fort." Pour Paul Pogba, le compte à rebours est lancé à onze semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar.

Pogba de retour avec la Juve en janvier 2023 ?

Après sa blessure fin juillet, le staff médical turinois avait conseillé au joueur de se faire opérer. Mais le vice-champion d'Europe 2016 avait opté pour une thérapie conservatrice pendant cinq semaines. En reprenant la course dimanche et lundi, de nouvelles douleurs sont apparues et Paul Pogba a finalement décidé de se faire opérer. De son côté, Massimiliano Allegri a indiqué qu'il ne s'attendait pas à revoir l'international français sur les terrains de Série A avant janvier 2023.

