La Gazzetta dello Sport, le joueur de 29 ans a été héliporté vers l'hôpital de Niguarda. L'Espagnol serait conscient et en mesure de parler. D'après l'enquête, la thèse d'une attaque terroriste serait exclue. Tout Monza prie pour Pablo Mari. Ce jeudi aux environs de 19h, un homme armé d'un couteau a tué une personne et blessé quatre autres dans un centre commercial à Assago, à une dizaine de kilomètres de Milan. Parmi les blessés, Pablo Mari, le défenseur du promu Monza prêté l'été dernier par Arsenal, qui était présent sur les lieux avec sa femme et son fils. Selon, le joueur de 29 ans a été héliporté vers l'hôpital de Niguarda. L'Espagnol serait conscient et en mesure de parler. D'après l'enquête, la thèse d'une attaque terroriste serait exclue.

Le président de Monza, Adriano Galliani, et l'entraîneur, Raffaele Palladino, se sont immédiatement rendus au chevet du joueur, précise le quotidien italien. "Cher Pablo, nous sommes tous ici près de toi et de ta famille, nous t'aimons. Continue à te battre comme tu sais le faire, tu es un guerrier et tu te remettras bientôt", a indiqué Adriano Galliani, dans un communiqué publié par l'actuel quinzième de Série A.

Depuis le début de la saison, Pablo Mari a joué huit matches du championnat italien, tous en qualité de titulaire. Formé à Majorque, le joueur espagnol a connu de nombreux clubs en Europe (acheté par Manchester City en 2016 mais prêté successivement à Girone, NAC Breda et La Corogne) mais a aussi vécu une expérience à Flamengo.

