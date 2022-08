Pour le compte de la 3ème journée de Serie A 2022-2023, l'AC Milan a fait le travail à San Siro. Contre une équipe de Bologne venue contrecarrer les plans lombards, les Rossoneri se sont imposés grâce à un but dans chaque période (2-0) et ont pris provisoirement les rênes du classement dans l'attente du match de Naples dimanche. Pour sa première titularisation de la saison en championnat, Olivier Giroud a inscrit son premier but et a prouvé qu'il était plus que jamais dans la course pour être appelé à la prochaine coupe du monde.

Sa teinture blonde pour démarrer la saison ne lui a pas fait changer de cap. Champion d'Italie en titre et avant-centre dès le coup d'envoi de la partie, Giroud a réalisé un match de taulier à la pointe de l'attaque milanaise. Grâce à la confiance accordée par Stefano Pioli, l'international tricolore s'est d'abord converti en premier défenseur pour exercer un fort pressing sur la défense bolognaise. Mais en face, les hommes de Sinisa Mihajlovic avaient l'intention de jouer un mauvais tour aux locaux, et la paire Arnautovic-Barrow a apporté du danger pour tenter de bousculer le favori.

Une magnifique volée pour Giroud

Mais à l'expérience, Milan a su tirer son épingle du jeu. Grâce à une récupération au milieu du terrain, Charles De Ketelaere a hérité du ballon pour décaler Rafael Leao, jusqu'ici très discret. Courtisé par Chelsea, l'international portugais a fait un peu plus monter sa valeur marchande en ouvrant le score d'une frappe à ras de terre au premier poteau (21e, 1-0). Une fois devant au score, Milan a laissé passé plusieurs opportunités de doubler la mise. Pierre Kalulu a d'abord oublié Giroud pour buter sur Lukas Skorupski (25e), puis Messias (27e) et Leao (45e) ont à leur tour perdu leur duel face au solide gardien polonais.

Pas grave : en deuxième période, Bologne n'a pas fait trembler Mike Maignan, à l'aise dans sa cage. Et après avoir manqué une première occasion de la tête sur corner (57e), Giroud a inscrit le but du break d'une magnifique reprise de volée sur un centre millimétré de Leao (58e, 2-0). Si l'addition aurait pu être un peu plus lourde sans de nouvelles parades de Skorupski devant les entrants Alexis Saelemakers (70e) et Yacine Adli (85e), l'AC Milan a prouvé qu'il était un candidat plus que légitime à sa propre succession.

