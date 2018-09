Trophées FIFA : Le palmarès complet et le classement de chaque catégorie

Meilleur joueur FIFA 2018 : Luka Modric

Luka Modric, champion d'Europe avec le Real Madrid et vice-champion du monde avec la Craotie, a été élu "joueur FIFA de l'année 2018", lors de la remise des prix de "The Best", lundi soir à Londres. Le milieu de terrain succède à Cristiano Ronaldo, sacré en 2016 et 2017 et deuxième en 2018. Mohamed Salah complète le podium tandis que trois Français se classent dans le Top 10.

Le classement

1. Luka Modric (Croatie - Real Madrid) : 29,05 % des voix

2. Cristiano Ronaldo (Portugal - Real Madrid/Juventus Turin) : 19,08 %

3. Mohamed Salah (Egypte - Liverpool) : 11,23%

4. Kylian Mbappé (France - PSG) : 10,52%

5. Lionel Messi (Argentine - FC Barcelone) : 9,81%

6. Antoine Griezmann (France - Atlético de Madrid) : 6,69%

7. Eden Hazard (Belgique - Chelsea) : 5,65%

8. Kevin de Bruyne (Belgique - Manchester City) : 3,54%

9. Raphaël Varane (France - Real Madrid) : 3,45%

10. Harry Kane (Angleterre - Tottenham) : 0,98%

Meilleure joueuse FIFA 2018 : Marta

Il lui a fallu attendre huit ans mais elle est de retour au sommet. La légendaire Marta a enlevé son sixième titre de meilleure joueuse FIFA de l'année, le premier depuis 2010, après avoir notamment guidé le Brésil à la victoire en Copa America. Elle a devancé deux Lyonnaises, l'Allemande Dzsenifer Maroszan et la Norvégienne Ada Hergerberg, au terme d'un vote bien plus serré que chez les hommes. On retrouve d'ailleurs pas moins de six joueuses de l'OL dans le Top 10.

Le classement

1. Marta (Brésil - Orlando Pride) : 14,73% des voix

2. Dzsenifer Maroszan (Allemagne - Lyon) : 12,86%

3. Ada Hergerberg (Norvège - Lyon) : 12,60%

4. Megan Rapinoe (Etats-Unis - Seattle Reign FC) : 11,64%

5. Pernille Harder (Danemark - Wolfsburg) : 10,08%

6. Lucy Bronze (Angleterre - Lyon) : 8,65%

7. Amandine Henry (France - Lyon) : 8,11%

8. Wendie Renard (France - Lyon) : 7,89%

9. Sam Kerr (Australie - Chicago Red Stars) : 6,78%

10. Saki Kumagai (Japon - Lyon) : 6,66%

Meilleur entraîneur d'équipes masculine : Didier Deschamps

Il y avait Didier Deschamps, Zinédine Zidane et les autres. Ensemble, les deux Français ont recueilli plus de 55% des voix, dont plus de 30% pour le sélectionneur des Bleus, sacré devant l'ancien entraîneur du Real Madrid. Mais la France n'est pas la nation la plus représentée du Top 10, où l'on retrouve trois Espagnols. Parmi eux, Josep Guardiola qui n'était vraiment pas loin du podium.

Le classement

1. Didier Deschamps (France - équipe de France) : 30,52% des voix

2. Zinédine Zidane (France - Real Madrid) : 25,74%

3. Zlatko Dalic (Croatie - équipe de Croatie) : 11,81%

4. Josep Guardiola (Espagne - Manchester City) : 11,46%

5. Jürgen Klop (Allemagne - Liverpool) : 7,18%

6. Diego Simeone (Argentine - Atlético de Madrid) : 3,23%

7. Roberto Martinez (Espagne - équipe de Belgique) : 2,61%

8. Ernesto Valverde (Espagne - FC Barcelone) : 2,39%

9. Stanislav Cherchesov (Russie - équipe de Russie) : 2,14%

10. Gareth Southgate (Angleterre - équipe d'Angleterre) : 1,57%

Meilleur entraîneur d'équipe féminine : Reynald Pedros

Encore un Français, comme chez les hommes. Et c'est mérité pour Reynald Pedros, qui a réussi à remporter la Ligue des champions et le titre de champion de France pour sa première année sur le banc de l'OL. Il ne lui a manqué que la Coupe de France, où les Lyonnaises se sont inclinées devant le PSG (1-0) pour que le tableau soit complet.

Le classement

1. Reynald Pedros (France - Lyon) : 23,15% des voix

2. Sarina Wiegman (Pays-Bas - équipe des Pays-Bas) : 15,31%

3. Asako Takakura (Japon - équipe du Japon) : 12,80%

4. Emma Hayes (Angleterre - Chelsea) : 10,73%

5. Stephan Lerch (Allemagne - Wolfsburg) : 9,21%

6. Martina Voss-Tecklenburg (Allemagne - équipe de Suisse) : 7,42%

7. Vadao (Brésil - équipe du Brésil) : 6,66%

8. Jorge Vilda (Espagne - équipe d'Espagne) : 5,93%

9. Mark Parsons (Etats-Unis - Portland Thorns) : 5,04%

10. Alen Stajcic (Australie - équipe d'Australie) : 3,75%

Meilleur gardien de but : Thibaut Courtois

Déjà sacré meilleur gardien de la Coupe du monde, Thibaut Courtois est aussi le meilleur gardien FIFA en 2018. Le Belge a réussi un excellent Mondial, avec en point d'orgue une prestation de grande classe face au Brésil en quart de finale. Il a devancé Hugo Lloris, pourtant sacré champion du monde avec la France, et Kasper Schmeichel, brillant avec le Danemark en Russie.

Le classement (résultat des votes non communiqués)

1. Thibaut Courtois (Belgique - Chelsea/Real Madrid)

2. Hugo Lloris (France - Tottenham)

3. Kasper Schmeichel (Danemark - Leicester)

Equipe FIFPro de l'année