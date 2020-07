Chelsea team celebrate after Harry Maguire scores an own goal

FA CUP - Chelsea était le plus fort. Au terme d'une demi-finale au niveau inégal, le club londonien a validé son billet pour la grande finale de la compétition après sa victoire contre Manchester United (1-3), dimanche, à Wembley. Olivier Giroud (45e), Mason Mount (46e) et un CSC d'Harry Maguire (76e) ont donné la victoires aux Blues qui retrouveront Arsenal en finale le 1er août prochain.

Il n'y aura pas de record égalé pour Manchester United, qui rêvait d'une 21e finale de FA Cup, comme Arsenal tombeur de Manchester City samedi (2-0). A Wembley, Chelsea a dompté les Red Devils ce dimanche (1-3), imposant une domination tactique et physique. Plus engagés, les Blues ont profité de l'opportunisme d'Olivier Giroud, de l'audace de Mason Mount et d'un David de Gea en berne pour écarter les Mancuniens. Bien placés en Premier League et encore engagés en Ligue des champions, ils s'offrent une fin de saison excitante.

Solskjaer n'a pas souvent aligné une défense à 3 ces derniers mois, mais c'est ainsi que son équipe s'était imposée en février dernier, à Stamford Bridge (0-2). Pourtant, c'est tactiquement que les Red Devils n'ont pas eu de réponse ce dimanche. Chelsea s'est baladé dans les couloirs, sous l'impulsion d'Alonso à gauche et Willian à droite. Une frappe lointaine de James (10e) et une tête d'Alonso (15e) ont vite illustré l'attentisme de la défense mancunienne. Sans parler de l'ouverture du score d'Olivier Giroud, qui a devancé Lindelöf sur un centre à ras de terre (45e+11, 0-1).

La série de MU prend fin

MU s'est laissé endormir par la longue interruption suite à la sérieuse blessure d'Eric Bailly à la tête, évacué sur civière avant la mi-temps. Solskjaer a changé de système et remplacé Bailly par Anthony Martial, mais ses troupes se sont oubliées au vestiaire après la pause. Une passe manquée de Williams a profité à Mason Mount, qui a laissé sa chance à David de Gea d'une frappe à ras de terre. Le gardien espagnol, déjà coupable sur le but de Giroud, a vu le ballon glisser entre ses gants (46e, 0-2). La bonne distribution du jeu de Bruno Fernandes, dangereux sur coup franc (32e), n'a que vaguement fait trembler Chelsea.

Sa réduction de l'écart sur penalty est presque anecdotique (85e, 1-3). Chelsea avait déjà agrandi l'écart, avec Alonso récompensé en provoquant le but contre son camp de Maguire (74e, 0-3). De Gea ne pourra pas être tenu responsable de tous les maux, lui qui avait écœuré James juste avant et Giroud plus tôt (58e). Entré en jeu, Paul Pogba n'a pas trouvé son rythme. Manchester United voit sa série de 19 matches sans défaite prendre fin. Les Red Devils doivent rapidement se reconcentrer sur la Premier League, où ils sont à la lutte pour la qualification à la Ligue des champions avec Leicester et... Chelsea.

