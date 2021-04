L'inquiétude est de mise à Manchester City. Son maître à jouer, Kevin De Bruyne, a été remplacé sur blessure lors de la demi-finale de Coupe d'Angleterre samedi face à Chelsea (0-1) . Le Belge s'est plaint de la cheville droite après un mauvais appui lors d'un duel avec N'Golo Kanté en début de seconde période. Resté assis sur la pelouse pendant quelques instants, il a ensuite quitté la pelouse en boîtant et cédé sa place à Phil Foden.

Josep Guardiola a affiché une certaine inquiétude en attendant de connaître un verdict définitif pour son joueur. "Ce n'est pas bon signe, il a mal, a déclaré l'entraîneur de Manchester City au micro de la BBC à l'issue de la rencontre. On verra." Le technicien catalan a précisé que son milieu offensif passerait des examens dimanche pour déterminer la gravité de la blessure et une éventuelle durée d'indisponibilité.

Elle tomberait particulièrement mal pour la formation de Josep Guardiola. De Bruyne, auteur de 8 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, est l'homme fort d'une équipe mancunienne qui aborde des échéances capitales. Après avoir affronté Tottenham en finale de la Coupe de la Ligue anglaise dimanche prochain, City retrouvera en effet le Paris Saint-Germain en demi-finale aller de la Ligue des champions dans onze jours.

