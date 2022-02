Samedi, Cristiano Ronaldo va fêter ses 37 ans. À son âge, Ralf Rangnick découvrait le métier d'entraîneur. A priori, le Portugais est encore loin de passer de l'autre côté de la barrière, lui qui est encore l'un des tout meilleurs joueurs du monde, qui approche le record de buts de Bican et qui espère disputer une cinquième Coupe du monde avec le Portugal, en décembre prochain. Les trajectoires des deux hommes sont évidemment incomparables mais cela n'a pas empêché le manager intérimaire de Manchester United d'imaginer CR7 à sa place.

Il m'a dit : 'Pourquoi moi, pourquoi m'as-tu sorti ?', avait révélé l'Allemand. J'ai dit que je devais prendre la décision pour l'équipe, pour le club. Peut-être que dans quelques années, quand il sera entraîneur, il comprendra." C'était le 19 janvier dernier, après un match à Brentford au cours duquel le quintuple Ballon d'Or n'avait pas franchement apprécié d'être remplacé . "', avait révélé l'Allemand.."

Dans un passé plus ou moins récent, Cristiano Ronaldo a, à plusieurs reprises, évoqué son après-carrière. Alors que beaucoup le projettent déjà en homme d'affaires, comme David Beckham, compte-tenu des nombreux investissements qu'il a déjà réalisés, le Portugais, lui, n'a jamais réfuté l'hypothèse de s'asseoir sur un banc. Ses indications furent toujours les mêmes. "Pour l'instant, je n'y pense pas, avait-il par exemple confié à DAZN fin 2019. Mais il ne faut jamais dire jamais."

L'influence de Ferguson

Car oui, le buteur a beau avoir de quoi s'occuper pour sa deuxième vie, il demeure un vrai passionné de football et c'est la raison pour laquelle il s'implique de la sorte dans le projet de son club - de manière plus ou moins adroite, d'ailleurs - depuis son retour à United. Alors, à quoi ressemblerait Ronaldo l'entraîneur ? Quel type de management adopterait-il ? Quelle approche tactique ? À partir de son vécu, de sa gigantesque carrière et de certains de ses discours, il est d'ores et déjà possible de dresser un portrait-robot... du robot lusitanien.

La principale influence du futur coach CR7 est toute trouvée. Elle s'appelle Sir Alex Ferguson. Le Portugais l'a dit et répété tout au long de sa carrière, le légendaire manager écossais a eu un impact considérable sur son évolution en tant que joueur et en tant qu'homme. Sur l'aspect managérial, Ronaldo a très souvent mis en exergue la franchise de celui qu'il considère comme un père spirituel.

Ce qu'il m'a dit, il l'a toujours fait, rappelait-il J'apprécie cela." "Je pense que le leadership et la communication sont intimement liés, avait ajouté Ferguson. Dans le cas de Cristiano, il n'était qu'un jeune garçon quand il est arrivé chez nous. Il était donc important de le mettre à l'aise." , rappelait-il lors d'une interview croisée des deux hommes réalisée par le club mancunien.." ", avait ajouté Ferguson.."

Entre Zidane et Mourinho pour le management ?

Déjà très impliqué dans son rôle de capitaine (en sélection) et de cadre en club, plutôt bavard dans l'intimité du vestiaire, souvent véhément lorsqu'il faut remobiliser les troupes, comme l'ont démontré plusieurs documentaires immersifs*, l'entraîneur Ronaldo devrait être, en premier lieu, un meneur d'hommes capable de fédérer l'ensemble de son groupe grâce à son aura. Rassembleur comme Zinedine Zidane, coach avec lequel il a écrasé l'Europe au Real Madrid, et probablement moins clivant que José Mourinho, qui avait fini par provoquer une rupture avec ses stars.

En revanche, comme son compatriote, Ronaldo pourrait lui aussi éprouver quelques difficultés à encadrer la nouvelle génération de jeunes joueurs. Leur mentalité a évolué, leur caractère aussi. Et si les nouveaux entraîneurs "bisounours", tels que Jürgen Klopp ou Thomas Tuchel, ont su se faire adopter, Ronaldo, lui, a encore du mal à s'adapter.

"Si tu es plus jeune que moi, que je te donne des conseils et que tu ne les appliques pas dans ta vie, ce sera difficile, observait-il récemment lors d'une interview accordée à la Premier League. Je me souviens, lorsque j'avais 18, 19 ou 20 ans et que certains joueurs plus expérimentés venaient me parler, je me disais : 'Cristiano, tu dois t'améliorer. Ils en savent plus que toi, ils ont traversé beaucoup de moments difficiles.' Mais cette nouvelle génération ne semble pas prête à accepter les critiques. Dès lors, si vous ne voulez pas de mon aide et de mes conseils, soit, mais au moins faites le travail et aidez l'équipe".

Ne pas presser, mais ne pas subir non plus

Cela ne devrait pas l'empêcher d'être particulièrement exigeant avec son effectif, lui qui a construit sa réussite autour de ses routines de travail et de ses heures supplémentaires à l'entraînement. Là, CR7 pourrait s'inspirer d'un joueur qu'il n'a jamais côtoyé en club, mais qu'il a très souvent affronté : Xavi. Lorsqu'il a pris les commandes du FC Barcelone, l'ancien milieu de terrain a imposé un certain nombre de règles qui ont tout pour intégrer la charte du futur coach portugais. Parmi elles, l'obligation, pour les joueurs, d'arriver à l'entraînement au moins une heure et demie à l'avance, ou encore l'interdiction de rentrer après minuit dans les 48h précédant un match.

Sur le plan tactique, difficile d'imaginer quelle sera la philosophie du multiple Ballon d'Or. Ses périodes les plus prolifiques en club furent basées sur un jeu plutôt direct, voire de contre. À titre personnel, Ronaldo n'est pas un grand adepte du pressing ou du contre-pressing mais il a, tout au long de sa carrière, manifesté un vrai mécontentement lorsque ses équipes subissaient en reculant. Ce fut le cas au Real, sous Mourinho, notamment lors des Clasicos, mais également à la Juventus ou en sélection, en particulier sous Queiroz puis Santos.

Lors de la finale de l'Euro 2016, où il avait fini par devenir sélectionneur sur le bord de la pelouse, Ronaldo avait dépensé une énergie folle pour essayer de remonter le bloc portugais qui subissait les assauts tricolores. On peut donc imaginer un entraîneur plus réactif que proactif, encore une fois à l'image de Zinedine Zidane. En laissant un peu plus de liberté aux joueurs capables de faire basculer une rencontre.

"Si je deviens coach, je serai un motivateur, avait-il assuré. L'entraîneur doit transmettre sa passion et son talent à l'équipe. Par exemple, j'aime m'amuser, dribbler, tirer et marquer des buts. Je devrai alors transmettre cela à l'équipe pour la motiver et lui donner confiance." Y parviendra-t-il ? Il est trop tôt pour le savoir : les très grands joueurs n'ont pas toujours fait de très grands entraîneurs.

