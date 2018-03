Ça bouge au PSG : Thomas Tuchel annoncé proche, Antonio Conte se voit proposer un pont d'or

Le temps passe, le souvenir reste. Depuis le 6 mars dernier et sa douloureuse élimination de la Ligue des champions, le PSG panse ses plaies tant bien que mal. Mais une fois encaissé le choc de ce nouvel échec, l'état-major parisien s'est remis au travail. Le tout avec une grande priorité, celle de trouver un entraîneur capable de lui permettre de remporter la plus prestigieuse des coupes européennes. Le droit à l'erreur n'est plus permis. Et si les noms sont nombreux, deux semblent particulièrement se dégager depuis quelques jours : ceux de Thomas Tuchel et Antonio Conte.

Le plus brûlant reste certainement le deuxième. Annoncé sur le départ à Chelsea, Conte est annoncé en contacts réguliers avec le PSG. Et après divers médias, comme Sky Italia, L'Equipe ou encore Le Parisien, c'est désormais le Corriere dello Sport qui évoque cette possibilité ce mardi. L'information fait même la Une du quotidien transalpin, pas forcément anodin un lendemain de victoire de la Scuderia Ferrari en F1.

Selon le média transalpin, le club parisien offre un véritable pont d'or à Conte. C'est ainsi qu'un salaire net de... 11 millions d'euros/an est évoqué ! Assez pour le convaincre d'accepter ? Possible, même si l'hypothèse de le voir voler au secours de la sélection italienne n'est pas à exclure.

Tuchel, l'autre nom

Mais outre le nom d'Antonio Conte, c'est donc celui de Thomas Tuchel qui est annoncé au PSG. Si le média allemand Kicker annonçait dimanche une possible arrivée à Arsenal pour l'ancien coach du Borussia Dortmund, qui aurait d'ailleurs refusé les avances du Bayern Munich, Bild explique ce lundi qu'il est proche de rejoindre le club parisien. Au point qu'il serait actuellement à la recherche d'un entraineur adjoint pour cette nouvelle aventure.

Toujours selon le quotidien allemand, Tuchel a récemment rencontré les dirigeants du PSG. Et histoire de les surprendre, il se serait même mis à parler français. Un point qui peut paraître banal mais qui, finalement, pourrait peser dans la balance. Sans club depuis la fin de son aventure à Dortmund en mai 2017, Tuchel semble désormais prêt à se remettre en jeu. Munich, Londres ou Paris, il a l'embarras du choix.

Du côté du PSG, la question du prochain coach semble en tout cas s'accélérer. Si Conte et Tuchel sont deux noms envisageables, difficile d'écarter ceux de Luis Enrique, Mauricio Pochettino ou encore Massimiliano Allegri. Qui sera le grand gagnant de ce casting ? La question ne devrait plus tarder à trouver sa réponse.