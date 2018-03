Dybala, Lewandowski, PSG : les 9 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Dybala pour remplacer Griezmann à l'Atlético ?

Non convoqué par Jorge Sampaoli pour les deux prochains matches amicaux de l'Argentine, Paulo Dybala profite de la trêve internationale pour se ressourcer. Ce lundi, il a été aperçu à Madrid, réveillant instantanément la rumeur d'un transfert au Real.

Mais selon Radio Marca, l'attaquant de la Juve aurait surtout profité de son séjour dans la capitale espagnole pour dîner lundi soir avec un certain Diego Simeone. Histoire de parler de la succession de Griezmann ? Le raccourci a vite été fait par la presse espagnole. Mais la Cadena COPE, une autre radio ibérique, assure elle que les deux Argentins ont dîné dans le même restaurant, mais à des tables séparées : Simeone avec sa famille, Dybala avec deux amis. Le monde est vraiment petit.

Notre avis : Même si Dybala serait le successeur parfait de Griezmann en terme de profil, on ne voit pas l'Argentin quitter la Juve pour rejoindre l'Atlético, aussi régulier soit-il ces dernières années. Si la Joya doit rejoindre Madrid un jour, ce sera probablement plus pour le Real.

Zidane aurait donné son feu vert pour Lewandowski

Le Real Madrid a tranché, il veut recruter Robert Lewandowski cet été. C'est ce qu'affirme ce mercredi le quotidien AS, expliquant que Zinedine Zidane a validé le profil du Polonais et confirmant aussi l'information de vendredi dernier de Mundo Deportivo selon laquelle le nouvel agent du buteur du Bayern, Pini Zahavi, aurait déjà trouvé un accord avec le Real Madrid. Un accord qui avait été démenti lundi par le média allemand Kicker, persuadé de toute façon que le Bayern ne lâchera pas son joueur. Selon AS, le Real pourrait se servir de James Rodriguez, prêté avec option d'achat au Bayern, pour arriver à ses fins dans le dossier Lewandowski.

Notre avis : Le feuilleton Lewandowski est parti pour durer. S'il est très crédible que le Real ait envie de l'enrôler, le Bayern n'est pas réputé pour vendre ses meilleurs joueurs à la concurrence. La position du joueur sera capitale.

Vidéo - Heynckes : "Lewandowski ? Le Bayern n'est pas vendeur" 00:24

L'agent de Martial entretient le mystère sur son avenir

Toujours pas titulaire indiscutable à Manchester United, Anthony Martial est sous contrat jusqu'en 2019 avec les Red Devils, avec une année supplémentaire en option. Récemment, la presse italienne a évoqué un intérêt de la Juventus pour l'attaquant français ainsi que des contacts déjà noués avec son entourage. "Je n'ai pas rencontré la Juventus, Doyen Sport ne représente pas Anthony et tout ce qui a été rapporté en Italie est faux", a répondu Philippe Lamboley, l'agent du joueur, sur le site italien Il Bianconero. Il n'a en revanche pas garanti la continuité de son poulain à Manchester : "Désolé, mais pour le moment, je ne peux rien dire de plus à ce sujet".

Notre avis : Martial demandera sans doute des garanties sportives pour prolonger à United. On serait quand même surpris que Manchester décide de s'en séparer.

Marcos Alonso aurait une offre du... PSG

Ce n'est pas un scoop, le PSG va chercher à recruter un latéral gauche cet été, Layvin Kurzawa et Yuri Berchiche ne présentant pas assez de garanties à ce poste. Selon Marca, l'heureux élu pourrait se nommer Marcos Alonso, l'Espagnol de Chelsea. Le quotidien madrilène raconte que ce dernier était parti pour prolonger aux Blues, mais a finalement décidé de prendre son temps avant de signer son nouveau bail. La raison ? Il aurait reçu dernièrement une "super offre" du PSG, ainsi que de deux cadors anglais. Son contrat actuel court jusqu'en 2021 à Chelsea, où il est un titulaire inamovible dans le 3-4-3 de Conte.

Notre avis : Une piste intéressante pour Paris. Sa concrétisation dépendra, comme les autres dossiers parisiens, du nom du futur entraîneur, ainsi que des éventuelles sanctions liées au fair-play financier.

Vidéo - Pour Marcos Alonso, le maillot de la Roja est une tradition familiale 01:10

Lautaro Martinez va bien filer à l'Inter Milan...

Fin du feuilleton Lautaro Martinez (20 ans). Le talentueux et prometteur attaquant argentin du Racing, appelé par Sampaoli pour la trêve internationale, évoluera bien la saison prochaine à l'Inter Milan, malgré l'offre supérieure transmise récemment par le Borussia Dortmund. C'est ce qu'a déclaré le président du club argentin, au micro de Radio Continental : "Le Borussia Dortmund est arrivé trop tard. Il va signer à l'Inter". Une information confirmée aussi par l'agent du joueur et qui pourrait être officialisée dans les prochains jours. Le transfert devrait avoisiner 22 millions d'euros, avec 10% à la revente pour le Racing.

Notre avis : Même s'il faut toujours être prudent avec les jeunes talents qui changent de continent, l'Inter semble avoir réalisé un super coup.

... qui vise aussi deux Lyonnais

En plus de Lautaro Martinez, l'Inter Milan aurait aussi grandement avancé sur les arrivées de Stefan De Vrij (Lazio) et Kwadwo Asamoah (Juventus), tous deux libres cet été. Mais l'Inter se cherche également un nouveau milieu de terrain. Outre la piste Kevin Strootman, déjà évoquée en début de semaine, le Corriere dello Sport révèle ce mercredi que Lucas Tousart (20 ans) et Tanguy Ndombélé (21 ans) ont été récemment supervisés par les Nerazzurri. Et les deux Lyonnais auraient tapé dans l'oeil des recruteurs italiens.

Notre avis : Tousart et Ndombélé vont être très courtisés cet été, et pas seulement par l'Inter. Ce qui sera sans doute problématique pour le club italien, qui n'a pas des moyens illimités pour recruter.

Mbappé, au centre, aux prises avec Aouar, Ndombélé et Tousart (de g. à d.) lors de Lyon-PSG (2-1) en Ligue 1.Getty Images

Le Barça suit toujours de Ligt

Mundo Deportivo évoquait mardi l'intérêt du Barça pour le défenseur central français Dayot Upamecano (RB Leipzig). Ce mercredi, le quotidien catalan fait sa Une sur le prometteur défenseur central de l'Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt (18 ans). Ce dernier est suivi par le Barça depuis des mois et va être supervisé par les scouts blaugrana durant la trêve internationale.

Le quotidien catalan explique que le Barça doit prendre une décision concernant Thomas Vermaelen et Yerry Mina. Le premier est en fin de contrat en 2019 et a bien dépanné quand Samuel Umtiti était blessé; mais son avenir reste incertain. Le second est lui arrivé cet hiver, mais pourrait être prêté l'été prochain pour libérer une place d'extra-communautaire à Arthur. Sauf si Coutinho obtient d'ici-là la double nationalité portugaise...

Notre avis : Trop tôt encore pour savoir si le Barça va vouloir recruter un défenseur central cet été. Une chose est sûre, De Ligt coûte cher (au moins 40 millions) et il est titulaire à l'Ajax. Pas sûr qu'il soit tenté à son âge de perdre ce statut.

Prior sur le départ de Bordeaux

Lié aux Girondins jusqu'en 2020, Jérome Prior a obtenu un bon de sortie de la part de ses dirigeants pour cet été. Doublure de Benoît Costil, le gardien bordelais de 22 ans n'a disputé que 3 matches cette saison. Sud-Ouest précise qu’il ne partira pas libre, mais que ses dirigeants ont accepté d’envisager une indemnité de transfert "modérée".

Notre avis : Prior a envie de jouer, difficile de lui en vouloir.

Bacca devrait retourner à Milan

L'aventure de Carlos Bacca à Villarreal pourrait être de courte durée. Arrivé en prêt l'été dernier en provenance de l'AC Milan, l'attaquant colombien ne devrait pas être conservé par le club espagnol. L'information est révélée par Marca ce mardi, qui précise que l'option d'achat fixée par le club italien était de 18 millions d'euros.

Notre avis : Voilà une nouvelle qui ne va pas faire plaisir aux Rossoneri, qui comptaient bien récupérer une telle somme. Mais choix plutôt logique de Villarreal au vu du prix fixé.