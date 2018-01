Guedes, Coutinho, Krychowiak : les 14 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Le feuilleton Coutinho repart de plus belle

La presse catalane persiste et signe. Selon Mundo Deportivo, le Barça va transmettre une nouvelle offre à Liverpool pour Philippe Coutinho. Son montant ? 110 millions d'euros, plus 40 millions de bonus. Suffisant pour faire craquer les Reds, que l'on dit vexés par la bourde de Nike ?

Selon Sport, le Brésilien ne veut en tout cas plus porter le maillot des Reds. C'est pour cette raison (et non pour de supposées douleurs musculaires) qu'il n'aurait pas joué lundi face à Burnley et qu'il ne devrait pas le faire vendredi lors du derby face à Everton, toujours selon le quotidien barcelonais. En Angleterre, plusieurs médias annoncent que Liverpool est ouvert à une vente hivernale, mais le Liverpool Echo assure qu'aucune offre n'est arrivée sur le bureau des dirigeants anglais à ce jour.

Notre avis : Il n'y a jamais de fumée sans feu, mais on pense toujours qu'un transfert estival est plus probable et logique dans ce dossier.

Le PSG réclame au moins 40 millions pour Guedes...

En feu à Valence depuis le début de saison, Gonçalo Guedes pourrait permettre au PSG de renflouer ses caisses. Récemment, L'Equipe annonçait un accord entre Paris et Valence à hauteur de 35 millions. Une information démentie dans la foulée par le club espagnol. Selon AS, une vente de Guedes, à Valence ou ailleurs, reste toutefois d'actualité. Le PSG aimerait récupérer au minimum 40 millions d'euros selon le quotidien madrilène. Et si possible dès cet hiver selon Marca.

Notre avis : Même s'il est tentant de penser que Paris pourrait vendre Guedes encore plus cher dans six mois, s'assurer 40 millions dès cet hiver serait une bonne nouvelle pour le PSG en vue du fair-play financier.

Vidéo - "Guedes vendu à Valence, tout le monde serait gagnant, surtout le PSG" 01:00

... Krychowiak à la relance en Liga ?

Dans le dur à WBA, où il ne joue plus beaucoup depuis la nomination d'Alan Pardew, Grzegorz Krychowiak pourrait changer d'air cet hiver. Selon AS, le milieu défensif polonais du PSG pourrait finir la saison à Getafe, actuel 8e de Liga. Un prêt est évoqué par le média madrilène, qui parle de négociations en cours entre les deux clubs. Mais selon SFR Sport, peu de chance que cette opération aboutisse.

Notre avis : Krychowiak avait excellé en Liga sous les couleurs de Séville. Son salaire parisien semble toutefois être un obstacle pour un prêt à Getafe, pas réputé pour être très riche.

N'Zonzi parti pour rester

En froid avec Eduardo Berizzo, Steven N'Zonzi n'a plus joué depuis le 21 novembre et a récemment annoncé son souhait de quitter Séville cet hiver. Mais l'entraîneur argentin a été remplacé durant les fêtes par Vincenzo Montella. Et selon Marca, l'Italien compte sur le milieu défensif français et a déjà commencé son travail de séduction pour le convaincre de rester en Andalousie.

Notre avis : L'arrivée de Montella change forcément la donne. On voit N'Zonzi rester au moins jusqu'à cet été.

Vidéo - Montella: "N’Zonzi est un joueur important à Séville" 01:06

Vietto se rapproche de Valence

Peu en vue à l'Atlético Madrid, qui va enfin pouvoir faire jouer Diego Costa, Luciano Vietto devrait être prêté jusqu'en fin de saison à Valence, où il retrouverait son ancien coach à Villarreal, Marcelino. Selon SuperDeporte, qui en parlait dès le 31 décembre, l'opération pourrait être officialisée dans les prochaines heures. Interrogé ce mardi en conférence de presse, Diego Simeone a confirmé que son attaquant argentin était tout proche de quitter l'Atlético cet hiver. Intéressé par Sandro Ramirez (Everton), Valence cherchait un attaquant pour faire souffler son duo Rodrigo-Zaza.

Notre avis : Même s'il ne partira pas dans la peau d'un titulaire à Valence, la présence de Marcelino devrait lui permettre de jouer plus et de se relancer.

Direction Chelsea pour Vidal ?

L'arrivée estivale programmée de Leon Goretzka au Bayern Munich (annoncée par Sport Bild il y a quelques jours, démentie ensuite par les dirigeants de Schalke) pourrait avoir des conséquences sur l'avenir d'Arturo Vidal, en fin de contrat en 2019. Selon Bild, Antonio Conte veut le récupérer l'été prochain et Chelsea est en mesure de doubler son salaire bavarois.

Notre avis : Si Goretzka signe bien au Bayern l'été prochain, un départ de Vidal à Chelsea est crédible.

Arturo Vidal; Leon GoretzkaImago

Puel veut garder Mahrez

Encore buteur lundi soir face à Huddersfield Town, Riyad Mahrez confirme son net regain de forme depuis l'arrivée de Claude Puel. Alors forcément, le manager français espère garder sa vedette algérienne cet hiver : "J'aime ce joueur et je veux conserver mes meilleurs éléments. On lui demandera ce qu'il en pense, mais moi je suis très heureux de jouer avec lui, avec Jamie (Vardy) et les autres", a déclaré Puel lundi soir en conférence de presse.

Notre avis : Mahrez est revenu à son top niveau. Leicester va devoir se montrer solide cet hiver pour le conserver.

Recalé pour Amadou, Bordeaux se fait prêter Meïté

Courtisé malgré le mauvais début de saison de son équipe, Ibrahim Amadou ne rejoindra pas Bordeaux. Selon L'Equipe, les Girondins ont tenté leur chance mais ont vu leur dernière offre de 10 millions d'euros être repoussée par les Dogues. Ces derniers aimeraient récupérer au moins le double en cas de vente de leur capitaine et compteraient pour cela sur le marché anglais. Pas grave pour Bordeaux, qui a bouclé ce mardi le dossier du milieu défensif Soualiho Meïté, prêté six mois sans option d'achat par l'AS Monaco.

Notre avis : Meïté est un joueur intéressant à relancer et qui va retrouver à Bordeaux Lukas Lerager, son ancien compère à Zulte-Waregem.

Des nouvelles de Le Tallec

Parti de Valenciennes en 2015, Anthony Le Tallec (33 ans) négociait ces derniers jours un come-back en France avec l'US Orléans (Ligue 2). Un transfert qui ne devrait finalement pas avoir lieu. "Il y a eu un super contact, une super approche. On a conscience que l'US Orléans a fait une belle proposition, mais aujourd'hui, sur le plan financier, cela ne peut pas se faire", a ainsi expliqué l'entourage du buteur français de l'Astra Giurgiu au site de la République du Centre. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, Anthony Le Tallec a été champion du monde U17 en 2001 et a notamment porté les couleurs de Liverpool, sans grand succès.

Notre avis : Ses belles années sont derrière lui. Logique que l'aspect financier soit l'une de ses priorités à son âge.

Montpellier a trouvé le successeur de Roussillon

Le MHSC tient sa première recrue hivernale. Il s'agit, comme convenu, du latéral gauche camerounais Ambroise Oyongo (26 ans, 27 sélections), qui était en fin de contrat à l'Impact de Montréal. "Il était libre et constitue une belle opportunité, pour maintenant mais surtout pour la saison prochaine en cas d'un futur transfert de Jérome Roussillon puisqu'il a émis le souhait de partir", a confié Laurent Nicollin, glissant au passage une information sur l'avenir de son très courtisé latéral gauche.

Notre avis : Intelligent de la part de Montpellier de préparer dès maintenant l'après-Roussillon.

Caen s'offre un jeune ailier finlandais

Annoncée dès le mois dernier dans les colonnes de Ouest-France, l'arrivée de Timo Stavitski (RoPS) en Normandie a été officialisée ce mardi. L'ailier droit finlandais de 18 ans a signé jusqu'en 2022 avec le SM Caen (pour 600 000 euros, selon L'Equipe). "C'est un garçon percutant, vif, possédant une bonne qualité de centre. Il travaille aussi énormément dans son couloir en accomplissant les efforts défensifs", a confié Alain Caveglia, le directeur sportif caennais. Stavitski était aussi courtisé par Toulouse.

Notre avis : Un pari sur l'avenir, en attendant l'arrivée d'un joueur offensif plus expérimenté.

Seri toujours sur les tablettes du PSG...

Le feuilleton continue entre le PSG et Jean Michaël Seri. Déjà visé par le club parisien l'été dernier, le milieu de terrain de l'OGC Nice est toujours sur les tablettes parisiennes selon le Daily Mail, qui annonce même une offre dans les prochains jours. De son côté, France Football parle plutôt d'un intérêt d'Everton pour le joueur de 26 ans.

Notre avis : Le PSG doit rentrer dans les clous du fair-play financier. Difficile donc d'imaginer le club parisien lâcher 40 millions d'euros cet hiver...

Jean-Michaël Séri (OGC Nice)Getty Images

... qui lâche Descamps à Tours

Comme prévu, Rémy Descamps, 3eme gardien au PSG, a été prêté du côté de Tours jusqu'à la fin de saison. Selon Le Parisien, le club de la capitale devrait parier sur Sébastien Cibois (19ans) pour le remplacer, lui qui ne jouait jusqu'ici que la Youth League. Un contrat professionnel de trois ans devrait être proposé à Cibois avant juin prochain.

Notre avis : Même si les stars sont toujours prioritaires au PSG, la formation n'est pas mise de côté. Et notamment quand cela concerne les gardiens...

Kongolo file à Huddersfield

Annoncé depuis quelques jours, le prêt de Terence Kongolo à Huddersfield est désormais officiel. Avec seulement trois matches joués cette saison avec l'AS Monaco, le défenseur central néerlandais de 23 ans espère désormais gagner en temps de jeu en Angleterre.