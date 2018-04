Pjanic, Plea, OM : les 8 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Pour Pjanic, c'est 80 millions d'euros

Le 28 mars dernier, le Corriere della Serra révélait un intérêt du PSG pour Miralem Pjanic, le milieu de terrain de la Juventus, sous contrat jusqu'en 2021 et capable d'évoluer aussi bien en numéro six qu'en relayeur. Dans son édition du jour, le quotidien italien avance que la Vieille Dame n'a pas l'intention de s'en séparer, à moins d'une offre de 80 millions d'euros. Le message est clair.

Notre avis : La Juventus est en position de force et a bien raison de réclamer autant. Si le PSG a les moyens de dépenser une telle somme, aura-t-il l'autorisation de l'UEFA pour le faire ?

Valence s'intéresse à Plea...

Auteur d'une belle saison avec Nice (17 buts, dont 12 en Ligue 1), Alassane Plea (25 ans) a la cote en Europe. En plus d'un intérêt de Villarreal depuis l'hiver dernier, le buteur des Aiglons serait désormais dans le viseur du FC Valence selon L'Equipe. L'ancien Lyonnais plairait aussi à Bournemouth et au Leicester City de son ancien coach Claude Puel.

Notre avis : Nice va perdre Balotelli cet été et va tout faire pour conserver Plea. Mais ce sera difficile.

Alassane PléaGetty Images

... et propose un deal osé au PSG pour Guedes

Prêté avec succès à Valence cette saison, où jouera Gonçalo Guedes la saison prochaine ? Selon le quotidien valencian SuperDeporte, le PSG dispose déjà d'une offre du club espagnol de l'ordre de 35 millions, plus 5 de bonus. Mais, détail important, Valence aimerait pouvoir payer cette somme sur six ans, et non d'une seule traite. Qu'en dira le PSG ?

Notre avis : Nasser Al-Khelaïfi s'entend très bien avec le propriétaire de Valence, Peter Lim, mais on imagine mal le PSG accepter une telle formule, fair-play financier oblige.

Cabella ne devrait pas faire de vieux os à Marseille...

Lui aussi prêté avec succès cette saison, Rémy Cabella se verrait bien poursuivre l'aventure à l'ASSE la saison prochaine, comme il l'a confié jeudi au Progrès. Dans son édition du jour, L'Equipe nous apprend que l'OM n'a de toute façon pas l'intention de le conserver et que l'on se dirige bien vers une vente du milieu offensif cet été. A Saint-Etienne ? Peut-être, mais rien n'est moins sûr puisque d'autres clubs seraient également intéressés. L'Equipe ajoute que l'OM devra vendre cet été pour rentrer dans les clous du fair-play financier.

Notre avis : L'OM vendra au plus offrant, et au vu de la fin de saison de Cabella, il peut espérer récupérer au moins entre 8 et 10 millions d'euros.

Vidéo - Debuchy, M'Vila, Cabella : Quel avenir pour les sauveurs des Verts ? 04:45

... qui piste un défenseur brésilien de Serie A

La défense centrale sera l'un des chantiers de l'OM cet été : Rolando est en fin de contrat et pourrait partir, Abdennour et Sertic ne semblent pas avoir la confiance de Rudi Garcia. Selon Goal, le club marseillais s'intéresse ainsi au défenseur central brésilien Rafael Toloi, titulaire indiscutable à l'Atalanta Bergame. Âgé de 27 ans, ce dernier est estimé à 10 millions d'euros par ses dirigeants, qui auraient déjà entamé des discussions avec l'OM.

Notre avis : Un bon joueur de Serie A que Rudi Garcia a côtoyé quelques mois à Rome. Pourquoi pas.

Un indésirable de Mourinho bientôt au Barça ?

Pas spécialement réputé pour sa fiabilité, le Sun dévoile une curieuse information ce vendredi. Le Barça aimerait se faire prêter cet été Luke Shaw, le latéral gauche anglais de Manchester United, régulièrement critiqué par Jose Mourinho ces derniers mois.

Notre avis : Shaw va quitter Manchester cet été, c'est presque acquis. Le Barça ne semble en revanche pas une destination très crédible, à moins que les Catalans ne décident de se séparer de Digne et donc de chercher une nouvelle doublure à Alba.

Luke Shaw et José MourinhoGetty Images

Edouard pourrait être prêté au Portugal

Prêté cette saison au Celtic FC, avec une option d'achat estimée à 10 millions d'euros, Odsonne Edouard a marqué huit buts en Ecosse, mais est rarement titulaire. Selon le quotidien portugais A Bola, le jeune attaquant du PSG pourrait être prêté la saison prochaine au Vitoria Guimarães, pressenti pour devenir le club satellite du PSG.

Notre avis : L'essentiel pour Edouard est de jouer le plus possible. Si le Celtic ne le conserve pas, un prêt dans le championnat portugais peut être intéressant.

Montpellier prolonge Aguilar

Arrivé l'été dernier dans l'Hérault en provenance d'Auxerre, Ruben Aguilar réalise une excellente saison, au point d'avoir été associé à de nombreux clubs en vue de la saison prochaine (OM et Fiorentina notamment). Histoire de couper court aux rumeurs, le MHSC a annoncé ce vendredi la prolongation de son latéral droit, sans préciser toutefois la durée de son nouveau bail (2022 selon RTL). "Ça fera taire les rumeurs de certains qui l'annonçaient déjà à droite et à gauche. Je suis très content, très heureux et ravi que Ruben soit encore à Montpellier la saison prochaine", s'est félicité le président héraultais Laurent Nicollin sur le site de son club.