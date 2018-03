Lewandowski, OM, Courtois : les 6 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Fellaini toujours pisté par le PSG ?

Voilà une rumeur qui refait surface. Déjà évoquée il y a quelques mois par les médias belges, l'arrivée de Marouane Fellaini au PSG n'est toujours pas à écarter, selon La Dernière Heure. En effet, le club parisien se serait manifesté il y a quelques semaines dans ce dossier. Problème, la concurrence s'annonce coriace. En plus de Besiktas et certains clubs chinois, c'est désormais... l'AS Monaco qui serait intéressé par le milieu de terrain, qui est en fin de contrat en juin prochain avec Manchester United.

Notre avis : Fellaini à zero euro, c'est forcément un coup à faire. Mais peut-être pas pour le PSG, qui a d'autres besoins.

Rolando, parti... pour prolonger à l'OM ?

Rolando et l'OM vont-ils se quitter en fin de saison ? Possible. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur portugais n'a pour le moment toujours pas prolongé avec le club olympien. Mais visiblement, cela pourrait être une simple question de temps puisque selon La Provence, les dirigeants de l'OM tablent actuellement sur un nouveau bail pour le défenseur, très apprécié du côté de la Canebière.

Notre avis : 26 matches, 24 titularisations en Ligue 1 cette saison... Rolando mérite bien ça.

Courtois va rester à Chelsea

Thibaut Courtois a voulu mettre les points sur les i. Lassé des rumeurs sur son avenir, le gardien de Chelsea a assuré qu'il n'allait pas quitter les Blues cet été. "J'en ai un peu marre de parler de mon futur à chaque fois. Toutes les spéculations à mon sujet me pèsent. J’ai encore un an de contrat et nous devons bientôt discuter avec Chelsea. Mais je sais déjà que je serai encore à Chelsea l’an prochain. Que je prolonge ou non, j’aimerais que tout soit clair avant la Coupe du Monde", a expliqué Courtois dans un entretien à Sporza et relayé par La Dernière Heure. Le PSG et le Real Madrid peuvent donc attendre.

Notre avis : Courtois a scellé son avenir proche. Quant au plus lointain, c'est une autre histoire...

Rummenigge parle de l'avenir de Lewandowski...

S'il y a un feuilleton qui devrait être au coeur des discussions l'été prochain, c'est bien celui qui verra comme protagoniste Robert Lewandowski. Dans le flou concernant son avenir, l'attaquant du Bayern Munich semble indécis. Rester dans le club bavarois ou tenter une nouvelle aventure, notamment au Real Madrid ? "Je suis connu pour être un homme qui aime de temps en temps parier. Je suppose que Robert jouera à 100% au Bayern Munich la saison prochaine", prévient toutefois le président du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge à Kicker et dans des propos relayés par Footmercato.

"Une partie extrêmement importante de notre équipe pense qu’il est peut-être le meilleur numéro 9 en Europe. Qu’est-ce qui nous motive à prendre une décision différente de le garder ? La réponse est logique : rien, mais rien du tout. Ou sacrément beaucoup d’argent en transfert", conclut-il. Voilà qui est clair, non ?

Notre avis : Si le Real veut vraiment Lewandowski, Florentino Pérez va devoir sortir le chéquier. Et avec un montant colossal.

... et ferme la porte à Malcom

Si Robert Lewandowski reste en Bavière, il pourrait bien y retrouver Malcom la saison prochaine. Courtisé par le Bayern Munich, l'attaquant de Bordeaux a récemment déclaré qu'il "rêvait" de jouer dans dans le club allemand. Mais de son côté, Rummenigge ne semble pas si certain de ce transfert. "Malcom au Bayern ? C’est un canard lancé dans le lac de Munich. Une blague", a-t-il déclaré à Kicker. Coup de bluff ?

Notre avis : Difficile d'y voir clair dans la stratégie du Bayern. Jusqu'à cette déclaration, l'intérêt munichois pour Malcom semblait pourtant bien réel...

Liverpool prêt à des folies pour Werner ?

Et si Liverpool faisait d'une pierre deux coups ? Alors que la venue de Naby Keita est déjà actée pour l'été prochain, les Reds songeraient également à recruter son coéquipier Timo Werner. Auteur de 18 buts en 37 matches avec le RB Leipzig cette saison, l'international allemand confirme sa montée en puissance, au point que Bild annonce qu'un chèque de 100 millions signé Liverpool est dans les tuyaux. Une somme qui pourrait faire réfléchir Leipzig...