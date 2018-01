Lucas, Arda Turan, Sanchez : les 10 infos mercato qui vous échappé ce samedi

Arda Turan rejoint Basaksehir

Le club stambouliote a annoncé l'arrivée dans ses rangs d'Arda Turan. Le milieu offensif formé à Galatasaray retourne en Turquie après 7 saisons et demie passées en Espagne. Le joueur de 30 ans est prêté par le Barça pour le reste de la saison mais aussi les deux suivantes. Il n'avait joué aucun match avec les Blaugrana depuis l'été dernier. Au Basaksehir, il retrouvera notamment Gaël Clichy, Emmanuel Adebayor et Mevlut Erding qui s'est déjà réjoui de son arrivée.

Notre avis : Que Turan retrouve les terrains, peu importe l’endroit, est déjà une victoire

Conte rêve également de Sanchez

D'après le Telegraph, Antonio Conte espère voir Chelsea se mêler à la lutte pour Alexis Sanchez. Le manager italien voulait déjà l'attaquant chilien l'été dernier et l'espère encore cet hiver. "Je pense que c'est un bon investissement. On parle d'un super joueur et vous pouvez l'acheter à un prix qui n'est pas si élevé" a glissé Conte. Sanchez est également suivi par Manchester City et Manchester United.

Notre avis : Chelsea semble déjà partir avec du retard dans cette affaire.

Vidéo - Wenger garde l'espoir de conserver Sanchez cet hiver... et au-delà 00:47

Une offre de City pour Fred ?

D'après le Manchester United News, Manchester City aurait fait une offre de 45 millions de livres, soit 50 millions d'euros, pour Fred. Pour Pep Guardiola, le milieu de terrain brésilien de 24 ans aurait les atouts pour être le successeur de Fernandinho sur le long terme. Manchester United aurait aussi coché le nom du milieu de terrain du Shakhtar Donetsk.

Notre avis : Un profil qui colle à merveille à l’idée que se fait Guardiola du football.

Ranieri résigné pour Lucas

Dans une interview accordée au Parisien, Claudio Ranieri revient sur l'intérêt de Nantes pour Lucas. Et l'entraîneur du FCN a fait une croix sur le Brésilien du PSG. "Avec nous, il aurait pu jouer dans un championnat qu'il connaît au lieu d'être remplaçant au PSG ou d'aller dans un autre pays où il n'a pas de repères. Ici, il aurait été opérationnel tout de suite et aurait pu se montrer à six mois de la Coupe du monde", explique l'ancien coach de Leicester City avant de conclure : "Il a fait un autre choix. Tant pis".

Notre avis : On est pas loin d’être d’accord avec Ranieri. Même si les sirènes anglaises sonnent toujours plus fort.

Lucas Moura face à Angers le 4 novembre 2017Getty Images

Tottenham va abandonner pour Malcom

A en croire le Daily Mail, Tottenham, qui avait un œil sur Malcom, pourrait arrêter de suivre le Brésilien. Les Spurs trouveraient le prix demandé par Bordeaux trop élevé. Arsenal et aussi Manchester United auraient également la jeune pépite brésilienne des Girondins dans le viseur.

Notre avis : Même sans Tottenham, la bataille sera rude pour la pépite bordelaise.

Vidéo - "Si Arsenal veut apprendre de ses erreurs, il doit se positionner sur Aubameyang, pas sur Malcom" 01:45

Germain et Abdennour suivis par Rennes

La Provence annonce que Rennes s'est renseigné sur le cas de deux joueurs de l'OM, Valère Germain et Aymen Abdennour. Marseille a cependant mis les points sur les i pour son attaquant : c'est non. En revanche, Rennes n'aurait pas encore contacté les représentants du défenseur.

Notre avis : Difficile d’imaginer Marseille lâcher ces deux joueurs cet hiver.

Valère Germain (Marseille) buteur contre Rennes en Coupe de la LigueGetty Images

Diabaté arrive à Benevento

Comme pressenti ces derniers jours, Cheick Diabaté va finir la saison du côté de l'Italie et plus précisément de Benevento. Le géant malien est prêté par le club turc d'Osmanlispor. L'avant-centre passé notamment par Bordeaux et Metz devra dynamiser l'attaque de la lanterne rouge de Serie A qui ne compte que 13 buts marqués après 20 journées. Il est désormais à disposition de son nouvel entraîneur Robeto De Zerbi.

Notre avis : Une mission sauvetage qui colle parfaitement à l’ancienne idole du FC Metz.

Moussa Sow s'engage à Bursaspor

L'avant-centre sénégalais Moussa Sow revient dans le championnat turc. Ancien de Fenerbahce et parti depuis vers Al-Ahli Dubai, le joueur de 31 ans rejoint le Bursaspor de Paul Le Guen. Il doit encore passer sa visite médicale.

Notre avis : Un joli coup pour le club turc.

Moussa Sow - FenerbahçeEurosport

Dortmund mise sur Akanji

Le Borussia consolide son arrière-garde. Selon Sport Bild, les dirigeants de Dortmund vont s'offrir Manuel Akanji dans les prochains jours. Ils devraient débourser 21,5 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international suisse du FC Bâle. Le défenseur de 22 ans a disputé tous les matches de son équipe en championnat et en Ligue des champions cette saison.

Notre avis : Un renfort bienvenu pour la neuvième défense de Bundesliga.

Leicester officialise Fousseni Diabate

Cette fois, c'est acté. Fousseni Diabaté passe bien du Gazélec aux Foxes. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé mais devrait se situer autour de 5 millions d'euros. Attendu depuis quelques jours, le transfert a été annoncé ce samedi matin par Leicester qui confirme la signature de l'international Espoirs malien de 22 ans jusqu'en juin 2022 soit quatre ans et demi. Arrivé au GFC Ajaccio l'été dernier en provenance de Guingamp, le milieu offensif a été formé à Rennes et est également passé par Reims.

Notre avis : Un sacré challenge pour Diabaté.