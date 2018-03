Martial, Donnarumma, Umtiti : les 7 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Martial dans le viseur de la Juve ?

Anthony Martial va-t-il quitter Manchester United en fin de saison ? Auteur d'une saison aux allures de montagnes russes, l'international français, qui a disputé 40 matches avec les Red Devils, est en tout cas très courtisé. Selon Tuttosport, qui en fait d'ailleurs sa Une ce jeudi, c'est bien la Juventus qui souhaiterait le recruter l'été prochain. Et pour le convaincre, le club italien compterait bien se servir de... Blaise Matuidi, compatriote en sélection de Martial.

Notre avis : Un départ de Martial en fin de saison n'est pas totalement à exclure. Toutefois, la Juve semble complète en attaque.

Anthony Martial (Manchester United)Getty Images

Gabriel Jesus pas pressé de prolonger à City...

Auteur de 8 buts en 21 matches de Premier League cette saison, Gabriel Jesus impressionne avec Manchester City. Mais sous contrat jusqu'en 2021, l'international brésilien ne semble pas très pressé de signer une prolongation. Selon O Jogo, il aurait en effet repoussé une proposition de ses dirigeants qui portait sur deux années supplémentaires et une revalorisation salariale. La raison ? Il souhaiterait attendre le Mondial en Russie, histoire d'y briller avec le Brésil et ainsi pouvoir réclamer encore plus à City.

Notre avis : Malin ce Gabriel Jesus. L'attaquant est en position de force, stratégie qui pourrait donc s'avérer payante.

...comme son coéquipier Sterling

Autre joueur, même cas. Auteur d'une grande saison avec Manchester City, Raheem Sterling s'est attiré les convoitises de nombreux clubs sur le mercato. Et selon le Mirror, le club anglais, inquiet notamment de l'intérêt du Real Madrid, souhaiterait prolonger au plus vite son international. Pour le convaincre, les dirigeants des Citizens proposeraient de doubler son salaire. Mais de son côté, Sterling, à l'image de son coéquipier Gabriel Jesus, souhaiterait attendre le Mondial avec l'Angleterre pour prétendre à un salaire encore plus élevé.

Notre avis : Sterling réalise certainement l'une des meilleures saisons de sa carrière. Et Pep Guardiola en est raide dingue... Une prolongation est donc envisageable.

Raheem Sterling lors de Manchester City - Bristol City.Getty Images

Le Barça prépare la succession d'Umtiti

Partira, partira pas ? Voilà la grande question qui gravite autour du cas Samuel Umtiti au Barça. Alors que le club catalan ne souhaiterait pas céder à ses exigences salariales, le défenseur ne semble pas insensible à l'intérêt de Manchester United. Et c'est ainsi que le club catalan, de son côté, prévoit quelques plans B en cas de départ de l'international français. Plusieurs noms sont évoqués, dont ceux de Thilo Kehrer (Schalke 04), Clément Lenglet (FC Séville) et Dayot Upamecano (RB Leipzig). Ce dernier serait également pisté par l'OM.

Notre avis : Pour nous, Umtiti va rester au Barça. Et vous ?

Vasilyev évoque les cas Fabinho, Jardim et Glik

Semaine agitée du côté de l'AS Monaco. Alors que la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG approche à grands pas (samedi, 21h05), le club du Rocher doit composer avec les rumeurs de transferts. Leonardo Jardim et Fabinho annoncés au PSG, Kamil Glik au Torino... l'ASM est au centre des discussions. Et forcément, ce n'est pas du goût de Vadim Vasilyev.. "J’ai vu les rumeurs sur Leonardo Jardim, Glik et hier (mercredi) sur Fabinho. Que ça sorte 2-3 jours avant la finale, ça me fait plutôt sourire", explique le vice-président de l'ASM.

"Chacun travaille différemment. Ici je peux vous assurer que ça ne nous touche pas. Tout le monde est à 100% concentré sur la finale. Y compris les joueurs. Fabinho a demandé à jouer cette finale. Moi j’ai validé qu’il ne joue pas contre Lille pour le préserver. Il est dans l’optique de faire un grand match comme toute l’équipe", conclut-il.

Notre avis : Le PSG vise plusieurs entraîneurs en priorité, mais pas Leonardo Jardim. Concernant Fabinho, la donne est différente...

Vidéo - Vasilyev : "Les rumeurs sur Jardim, Glik et Fabinho me font doucement sourire" 01:48

Milan veut garder Donnarumma...

Voilà un cas décidément bien épineux. Après un été agité l'année passée, Gianluigi Donnarumma est en effet parti pour en vivre un nouveau avec son nom au coeur des discussions. Et des rumeurs. Alors que Mino Raiola, son agent, veut le voir quitter l'AC Milan, le gardien souhaiterait lui y rester. Et le club italien dans tout ca ? "Personne ne touchera à Donnarumma. Ce sera le cas uniquement si le joueur ou le club le décide", a ainsi annoncé Massimiliano Mirabelli, le directeur sportif milanais, à MilanNews.it.

Notre avis : Raiola d'un côté, Milan de l'autre... et Donnarumma au milieu de tout ça. Pour l'instant, impossible de dire de quoi sera fait l'avenir du jeune international italien.

... et s'inquiète pour Suso

Restons du côté de Milan, où un autre dossier s'annonce brûlant. Tout aussi important que Donnarumma (si ce n'est plus...), Suso est lui annoncé comme un possible partant l'été prochain. Si ce dernier semble lui aussi vouloir rester en Lombardie, Massimiliano Mirabelli a confirmé qu'une clause avait été insérée dans son contrat lors de sa prolongation en septembre dernier. "Beaucoup de joueurs voudraient porter ce maillot. Si l'un des nôtres ne souhaite plus le porter, on se doit de prendre sa requête en considération. La clause ne dépend pas de nous, si quelqu'un veut la lever et que le joueur accepte, on ne peut rien faire", a expliqué Mirabelli.

Notre avis : La clause de Suso serait de 40 millions d'euros. Pas forcément énorme au vu des performances de l'international espagnol.