Mercato : L'OL et l'OM en embuscade pour relancer Hatem Ben Arfa ?

Où jouera Hatem Ben Arfa la saison prochaine ? Bonne question. En fin de contrat au PSG au 30 juin, l'international français va mettre fin à son aventure parisienne, plus ou moins déjà terminée depuis le 5 avril 2017, date de son dernier match disputé sous les couleurs parisiennes. Mais l'identité de son futur club reste pour le moment un mystère.

La semaine dernière, son conseiller Michel Ouazine a fait le point sur l'état d'esprit de son poulain pour Eurosport.fr dans le Stream Team FC. On y apprenait ainsi que Ben Arfa n'était pas intéressé par un challenge en Turquie, ni en Grèce, où il a souvent été annoncé. Souvent évoquée également, l'idée d'un retour à Nice ne serait pas dans les tuyaux non plus selon son conseiller, une hypothèse de toute façon déjà écartée à maintes reprises par les dirigeants niçois.

Vidéo - Ben Arfa ne ferme pas la porte à Lyon mais n'ira ni à Nice ni en Turquie 02:17

Pas intéressé par la MLS, Ben Arfa viserait la C1

Si un retour à l'OL, où il entretient de bonnes relations avec Jean-Michel Aulas, n'a en revanche pas été écarté par son conseiller, Ben Arfa pourrait-il aussi rebondir à l'OM cet été, son ancien club ? Peu probable au vu de ses déclarations d'amour répétées au PSG. Toutefois, selon Le Parisien, le club phocéen "regarde" la situation du milieu offensif de 31 ans, à l'instar de l'OL.

Vidéo - Ben Arfa de retour à l'OL, une bonne idée ? Nos journalistes ne sont pas d'accord 01:22

Mais toujours selon le quotidien francilien, les deux Olympiques ne sont pas seuls puisqu'une "petite dizaine de clubs" seraient à l'affût. Leur profil ? "Il s’agit de clubs modestes mais compétitifs, plus habitués à la Ligue Europa qu’à la reine des Coupes d’Europe", avance Le Parisien, qui ajoute que Ben Arfa a été contacté par des clubs de MLS, mais privilégie plutôt un club européen, et si possible, qui joue la Ligue des champions. Trouvera-t-il son bonheur dans les semaines à venir ?