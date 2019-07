Ce ne sera pas Le Havre ni même un championnat "exotique". Samir Nasri signe un nouveau contre-pied et a décidé de rejoindre la Belgique et plus précisément le Royal Sporting Club d'Anderlecht. Les Mauves ont annoncé l'arrivée de l'ancien "Petit Prince" de l'OM ce vendredi. Le milieu offensif qui était libre depuis la fin de son contrat de six mois à West Ham s'est engagé pour une saison plus une autre en option.

Nasri qui a récemment fêté ses 32 ans a connu un passage difficile ces dernières années avec une suspension d'un an pour dopage en 2018. Il avait tenté de se relancer chez les Hammers au mois de janvier mais n'a pas convaincu ses dirigeants avec seulement deux passes décisives en six rencontres disputées et le club londonien ne l'a pas prolongé à la fin de la saison. L'ancien international français (41 sélections pour 5 buts) ne manquait pourtant pas de prétendants et aurait pu rebondir en Ligue 2 où Le Havre rêvait de l'engager.

Il a choisi de filer à Anderlecht où il évoluera sous les ordres de Vincent Kompany, un de ses anciens partenaires qui a récemment été nommé entraîneur-joueur. "J’ai reçu tout un tas de belles offres, mais c’est finalement avec beaucoup de conviction que j’ai choisi le RSC Anderlecht, a expliqué Samir Nasri sur le site du club belge. Vincent Kompany fut mon coéquipier à Manchester City entre 2011 et 2017. Je le connais très bien et je sais quel projet il a en vue pour le RSC Anderlecht. Avec Vincent et avec toute l’équipe, je vais mettre tout en œuvre afin que ce projet soit une réussite.”