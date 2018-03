Neymar, Kane, Robben : les 6 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Neymar à Manchester... en 2019 ?

Vous pensiez que les rumeurs sur l'avenir de Neymar allaient s'arrêter ? Eh bien vous vous trompiez. Alors que la radio madrilène Onda Cero assurait jeudi que le Real avait fait une croix sur lui pour cet été, voilà que Mundo Deportivo se projette déjà sur... l'été 2019. Il y a quelques semaines, le quotidien catalan assurait que Neymar allait, à coup sûr, retourner au Barça en 2019. Ce vendredi, la gazette barcelonaise avance que la star du PSG ne serait pas insensible au jeu pratiqué par le Manchester City de Pep Guardiola et ne fermerait pas la porte non plus à United. Mais pour MD, le Real est bien le club le plus intéressé par le Brésilien en vue de 2019.

Notre avis : Comme souvent dans la presse espagnole, beaucoup de bruit pour pas grand chose.

Le Bayern cherche déjà le successeur de Lewandowski

Robert Lewandowski veut signer au Real Madrid cet été et l'intérêt est réciproque. C'est en tout cas ce qu'assurent depuis plusieurs jours divers médias espagnols, dont Marca. Selon le quotidien madrilène, le Bayern Munich travaille déjà sur la succession de son buteur polonais même si ce dernier n'est officiellement pas à vendre. Deux joueurs seraient ainsi ciblés par le club bavarois : le prometteur avant-centre allemand de Leipzig, Timo Werner, et Harry Kane, le canonnier de Tottenham. La rumeur concernant le buteur anglais s'explique assez simplement puisque Mauricio Pochettino est également annoncé dans le viseur bavarois en vue de l'été prochain.

Notre avis : La piste Werner semble beaucoup plus réaliste pour le Bayern, habitué à recruter les meilleurs joueurs de Bundesliga. Surtout, Werner sera beaucoup moins cher que Kane.

Timo Werner (RB Leipzig), buteur contre le Bayern.Getty Images

L'Inter Milan pourrait encore piocher en Ligue 1

Vous le savez, l'Inter Milan n'a pas un budget illimité pour le prochain mercato. Du coup, le club lombard est à l'affût de bonnes affaires. C'est ainsi que Stefan De Vrij (Lazio Rome) et Kwadwo Asamoah (Juventus), en fin de contrat en juin, pourraient rejoindre l'Inter selon la presse italienne. Le prometteur attaquant argentin Lautaro Martinez (20 ans, Racing) devrait lui aussi signer, mais contre un peu plus de 22 millions d'euros.

Selon le Corriere dello Sport, deux autres joueurs libres en juin prochain sont dans le viseur intériste : le Brésilien Bernard (25 ans, Shakhtar) et l'international espoirs français Jonathan Bamba (21 ans, ASSE). L'été dernier, l'Inter était déjà allée piocher en Ligue 1 en enrôlant Yann Karamoh (Caen), sous forme de prêt de deux ans avec option d'achat obligatoire.

Notre avis : Bernard est un joueur plus talentueux sur le papier et plus expérimenté. Mais il sera sans doute plus compliqué à convaincre que Bamba, car plus courtisé.

Robben en route pour la Turquie ?

Comme Franck Ribéry, Arjen Robben sera libre en juin prochain. Sauf s'il prolonge d'ici-là avec le Bayern Munich. Le club bavarois a fait savoir qu'il prendrait une décision en avril pour ses deux ailiers trentenaires. En Turquie, le quotidien Fanatik assure d'ores et déjà que Besiktas se tient prêt, au cas où l'ailier néerlandais ne prolongerait pas en Bavière. Le club stambouliote compterait notamment sur Ryan Babel pour convaincre son compatriote.

Notre avis : Pepe, Quaresma, Babel, Negredo... Besiktas a déjà séduit beaucoup d'anciens joueurs passés par des grands clubs. En plus de sa ferveur et de sa compétitivité, Besiktas offre de gros salaires. Si Robben ne prolonge pas en Bavière, le club turc est une destination très crédible.

Arjen RobbenGetty Images

Tottenham pense à Evans

Les Spurs pourraient perdre cet été leur défenseur central belge Toby Alderweireld, comme nous en parlions mardi. Selon le Daily Telegraph, cela ne semble guère inquiéter Tottenham, qui aurait déjà ciblé son successeur : Jonny Evans. Âgé de 30 ans, l'ancien joueur de Manchester United évolue à West Bromwich Albion, lanterne rouge de la Premier League. Et selon le quotidien anglais, une clause permet au Nord-Irlandais de quitter son club en cas de descente contre seulement 3,4 millions d'euros. Une somme très abordable pour les Spurs.

Notre avis : Pour encadrer ses jeunes centraux Sanchez et Foyth en compagnie de Vertonghen, Evans serait parfait. Mais à ce prix-là, Tottenham ne sera sans doute pas seul sur le coup.

Hleb court encore

Vous souvenez-vous d'Alexander Hleb, le milieu biélorusse passé par Arsenal et le Barça ? Désormais âgé de 36 ans, il était libre depuis l'été dernier après une saison passée en Russie, au Krylia Sovetov Samara. Il va finir la saison au BATE Borisov, son club formateur. C'est la quatrième fois qu'il y retourne depuis son premier départ en 2000.