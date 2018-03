Pastore, Belotti, Umtiti : les 5 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Pastore visé par Besiktas

Javier Pastore ne s'en est pas caché, son cycle se termine au PSG. Et forcément, la question de son avenir va de nouveau se poser en fin de saison. Courtisé en Italie, où il a déjà évolué avec Palerme, l'international argentin le serait aussi du côté... de la Turquie. En effet, selon le média local Fanatik, Besiktas serait prêt à offrir 10 millions d'euros au club parisien pour s'attacher les services du Flaco. Le tout dans le but de remplacer Talisca, qui est prêté depuis deux ans par Benfica et qui va repartir du côté de Lisbonne.

Notre avis : S'il quitte le PSG, Pastore souhaitera certainement aller dans un grand club européen. Mais va-t-il le trouver ?

Lenglet pourrait remplacer Umtiti...

Un Français peut en cacher un autre. Alors que Samuel Umtiti pourrait quitter le Barça en fin de saison, le club catalan songerait à recruter Clément Lenglet en cas du départ de l'international. C'est en tout cas ce qu'affirme Estadio Deportivo ce mardi. De quoi faire vaciller le FC Séville, très heureux du rendement de l'ancien joueur de l'ASNL ? Difficile, surtout que le contrat du joueur court jusqu'en 2021.

Notre avis : Avec 43 matches au compteur, Lenglet réalise une saison pleine à Séville. Et qui plus est réussie. Toutefois, un départ au Barça est peut-être encore prématuré.

...qui souhaite rester au Barça

Alors que l'information concernant le possible départ de Samuel Umtiti a fait beacoup de bruit lundi en Espagne, Le Parisien a quelque peu calmé le jeu mardi. Selon le quotidien, le défenseur français devrait bien resté au Barça, et ce malgré ses exigences salariales trop élevées selon le club catalan. Umtiti souhaiterait même devenir un jour le capitaine des Blaugranas, et ce malgré l'intérêt réel de Manchester United pour lui. Très heureux au Barça, où il est apprécié, Samuel Umtiti semble donc parti... pour rester.

Notre avis : Sauf énorme coup de théâtre, Samuel Umtiti ne quittera pas le Barça l'été prochain.

United toujours sur les traces de Milinkovic-Savic

Il est l'une des grandes révélations de la Serie A cette saison. Milieu à tout faire, Sergej Milinkovic-Savic impressionne du côté de la Lazio Rome. Au point de susciter l'intérêt des grands clubs européens ? Alors que le PSG serait attentif à sa situation, le Corriere dello Sport explique ce mardi que Manchester United serait également à l'affût pour le Serbe. Selon le quotidien, Claudio Lotito, le patron du club italien, réclamerait 150 millions d'euros. Rien que ça.

Notre avis : Pour lâcher Milnkovic-Savic, la Lazio ne cèdera que face à une offre démente.

Belotti prépare ses valises

Après un été dernier (très) agité, Andrea Belotti pourrait cette fois réellement quitter le Torino. Auteur d'une saison mitigée, l'international italien, qui a été freiné par une blessure, n'exclut en tout cas d'aller voir ailleurs au prochain mercato. "Je verrai ce qui est le mieux pour moi. Ma condition est d'être titulaire", a-t-il ainsi confié dans des propos rapportés par Tuttosport ce mardi. Une déclaration qui passe mal chez les tifosi du Toro selon le quotidien.