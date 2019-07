Le PSG aurait refusé un échange pour Neymar

D'après les informations de Bild, le Barça aurait fait une proposition audacieuse pour tenter de récupérer Neymar : pas d'argent, mais la possibilité d'attirer trois des quatre joueurs proposés par le club catalan (Coutinho, Dembélé, Umtiti et Semedo). Une proposition qui n'aurait pas convaincu le PSG qui se serait rendu compte que le salaire des Barcelonais réunis serait supérieur à celui de la star brésilienne.

Notre avis : Bien tenté de la part du Barça…

Meunier et Kurzawa bientôt prolongés ?

Thomas Meunier et Layvin Kurzawa n'ont plus qu'un an de contrat avec le PSG. Et d'après Paris United, les deux latéraux pourraient prochainement se voir proposer une prolongation. Le club ne souhaite pas les voir partir libres en juin prochain. Mais avant cela, Leonardo compterait gérer les départs de Nkunku et Nsoki ainsi que les prochaines arrivées au club.

Notre avis : Une prolongation pour mieux les vendre lors des prochains mercatos.

Le Betis penserait à Fekir

Le Betis Séville travaille dans l'anticipation. Le club andalou aurait dressé une liste de successeurs potentiels à Giovani Lo Celso si celui-ci venait à être transféré durant ce mercato d'été. Et ce serait dans cette optique que la formation espagnole s'intéresserait à Nabil Fekir, comme l'explique Marca.

Notre avis : Pas sûr que la perspective de rejoindre le 10e de la Liga motive vraiment le champion du monde français.

Nabil FekirGetty Images

Naples intéressé par Pépé

Face aux refus de Rodrigo et d'Icardi de rejoindre le Napoli, le club entraîné par Carlo Ancelotti s'orienterait vers d'autres pistes. Et d'après le Corriere dello Sport, l'une d'elles serait Nicolas Pépé, auteur d'une saison époustouflante avec Lille. Mais la concurrence est rude et cela va coûter très cher pour le recruter. Le quotidien italien indique que le LOSC attendrait plus de 65M€ et espère faire monter les enchères.

Notre avis : On voit mal Naples investir suffisamment pour parvenir à le faire venir.

Saliba : Tottenham aurait surenchéri

Alors que Saint-Etienne et Arsenal semblaient se diriger vers un accord autour du transfert de William Saliba, un revirement de situation pourrait bien avoir lieu. D'après RMC, Tottenham aurait proposé une somme supérieure à 30M€ hors bonus à l'ASSE. Un montant qui serait même au-delà des attentes du club.

Notre avis : Une telle somme pour un joueur de 18 ans qui n'a que 16 matches de L1, c'est fou !

Hunou vers Angers

Rennes pourrait enregistrer un nouveau départ prochainement. D'après le Courrier de l'Ouest, Adrien Hunou serait proche d'un accord avec Angers. L'indemnité de transfert pourrait être de 3M€. Par ailleurs, le quotidien régional précise que le Valenciennois Julien Masson a signé pour quatre ans. Le SCO, qui attendrait aussi la prochaine arrivée de Sada Thioub, n'a pas encore officialisé la nouvelle.

Notre avis : Avec Alioui déjà arrivé, le recrutement du SCO s'annonce prometteur.

Adrien Hunou buteur pour Rennes contre Brest en Coupe de France le 6 janvier 2019Getty Images

Engels vers Aston Villa

Un an après son arrivée à Reims, Björn Engels est sur le départ. D'après RMC, Aston Villa proposerait 10M€ au club champenois pour son défenseur. Et Reims l'aurait accepté pour respecter sa parole donnée l'été dernier au moment de la signature du joueur. En cas de belle offre, il serait libéré sans difficulté.

Notre avis : Le plus dur pour Reims sera de lui trouver un successeur de même calibre.

Un accord Juve - Ajax pour De Ligt ?

Matthijs De Ligt n'est pas encore un joueur de la Juventus. Mais on s'en rapproche. D'après le journal néerlandais De Telegraaf, le club italien et l'Ajax Amsterdam auraient fini par s'entendre autour d'une indemnité de transfert de 70M€.

Notre avis : La voie semble dégagée pour que De Ligt puisse rapidement signer son contrat.

Manchester United fixe le prix de Lukaku

Selon Sky Sport Italia, les négociations auraient "officiellement commencé". Le directeur sportif de l’inter, Piero Ausilio, présent à Manchester, aurait proposé un prêt payant de deux ans avec une option d'achat obligatoire de 70 millions d'euros. Le club mancunien, lui, ne souhaiterait pas vendre son attaquant pour moins de 85 millions d’euros après avoir déboursé 83 millions d'euros pour le Belge en 2017 en provenance d'Everton.

Notre avis : Un terrain d'entente devrait être trouvé. Les différentes positions ne semblant pas trop éloignées.

Haller en route pour West Ham ?

Sébastien Haller pourrait rapidement quitter Francfort. Selon RMC, West Ham aurait proposé 38M€ au club allemand pour son attaquant français de 25 ans. De quoi envisager son transfert. D'autre part, L'Equipe explique que le joueur, d'abord réticent à l'idée de rejoindre un club qui ne joue pas la Ligue des champions, aurait fini par se laisser convaincre.

Notre avis : Haller a une progression constante. S'il continue ainsi, West Ham pourrait constituer un beau tremplin.

West Ham sur Diego Costa ?

On le sait, West Ham cherche à se renforcer dans le secteur offensif. C'est dans cette optique que les Hammers se pencheraient sur la piste menant à Diego Costa, comme le révèle le Daily Mirror. Ils seraient en concurrence avec Everton et Wolverhampton.

Notre avis : Que des clubs de milieu de tableau. Diego Costa a bien changé de standing.

Diego Costa, Atlético de MadridGetty Images

Veretout : une nouvelle offre du Milan

D'après Gianluca Di Marzio, l'AC Milan serait revenu à la charge pour Jordan Veretout et aurait amélioré sa proposition. Celle-ci se rapprocherait des exigences de la Fiorentina (autour de 25M€). La Roma serait aussi toujours en discussions pour la venue de l'ancien milieu de terrain nantais.

Notre avis : La Fiorentina joue sur du velours.

Fernando officiellement à Séville

Galatasaray avait autorisé son joueur à discuter avec Séville. Des discussions fructueuses puisque le club andalou a officialisé le recrutement du milieu brésilien Fernando. Le joueur de 31 ans quitte donc la Turquie et s'est engagé pour trois saisons.

Notre avis : Un joueur de grande expérience qui fera le plus grand bien au club.