Les 12 infos mercato qui vous ont échappé dimanche

Un échange Icardi-Lukaku dans les tuyaux

L'Inter et son nouvel entraîneur Antiono Conte ont fait de Romelu Lukaku une des priorités de leur recrutement estival mais Manchester United réclame près de 84 millions d'euros pour lâcher son attaquant. Selon le Mirror, les Nerazzurri et les Red Devils pourraient cependant trouver un terrain d'entente si le club italien place son avant-centre Mauro Icardi dans la balance en plus d'une certaine somme d'argent. L'avenir de l'Argentin semble s'écrire loin de l'Inter après une saison agitée.

Notre avis : Manchester United ne serait clairement pas perdant dans l'affaire.

Vinicius attend Mbappé au Real Madrid

Encore une offensive sur une star du PSG. Cette fois, c'est le Brésilien Vinicius Junior qui fait part de ses envies de voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid. "Il a déjà remporté beaucoup de titres donc, forcément, s'il venait ici ce serait super, a confié l'ailier madrilène de 18 ans au sujet du Français dans une interview accordée à Téléfoot. Tout le monde le veut et, d'ici peu de temps, je pense qu'il viendra. Ça ne fait aucun doute qu'on gagnerait beaucoup de choses ensemble".

Notre avis : Vinicius va devoir patienter au moins un an.

Dani Alves propose ses services au Barça

Le Brésilien de 36 ans a annoncé la fin de son aventure au PSG samedi soir et a déjà émis un souhait pour sa future destination. Selon la radio RAC, Dani Alves a contacté les dirigeants du FC Barcelone pour évoquer un retour au sein du club qu'il avait quitté en juillet 2016. Les Blaugrana étudient cette possibilité.

Notre avis : Dani Alves a le droit de tenter sa chance mais le Barça devrait décliner la proposition.

Rabiot à un pas de la Juve

La Juve avance ses pions. Selon Tuttosport, la Vieille Dame est toute proche de s'offrir les services d'Adrien Rabiot, pour qui un accord total aurait été trouvé. L'international français devrait s'engager pour cinq ans, dans le cadre d'un contrat à sept millions d'euros nets par an.

Notre avis : Encore un joli coup du club piémontais.

Gonçalves rejoint Caen

C'était dans l'air, c'est désormais officiel ou presque. Anthony Gonçalves quitte le RC Strasbourg après trois saisons passées en Alsace et notamment 18 matches de Ligue 1 pour 5 buts et 2 passes décisives en 2018-2019. Le milieu de terrain va signer un contrat de trois ans avec le SM Caen comme l'ont annoncé les deux clubs. Le joueur de 33 ans passera sa visite médicale lundi matin lors de la reprise du club normand qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine.

Notre avis : Avec sa hargne, Gonçalves devrait beaucoup apporter à l'entrejeu normand.

Eriksen se replie sur la Juve et United

Christian Eriksen rêvait de rejoindre le Real Madrid mais il doit mettre son souhait de côté car il ne fait plus partie des plans des Merengue qui ont déjà recruté Eden Hazard et tentent désormais de s'offrir Paul Pogba. Selon le Mirror, le Danois désire toujours quitter Tottenham et se tourne donc vers Manchester United et la Juventus pour trouver un nouveau challenge alors que les Spurs réclament pas moins de 110 millions d'euros pour le céder.

Notre avis : Eriksen va devoir convaincre ses dirigeants de revoir leurs exigences à la baisse s'il veut partir.

La Fiorentina ne lâchera pas Chiesa

La Viola est en pleine révolution. Le club florentin vient d'être racheté par le milliardaire Rocco Commisso qui s'est exprimé pour la première fois devant la presse italienne comme le rapporte Sky Italia. Le nouveau patron de la Fiorentina s'est d'abord voulu rassurant au sujet de la pépite Federico Chiesa qui brille actuellement à l'Euro Espoirs. "D'après ce que je sais, il restera encore au moins un an, a promis Commisso. Il a grandi à Florence, ses parents vivent ici et aiment la Fiorentina. Nous allons construire une excellente équipe mais il faut me donner du temps". L'homme d'affaires a également annoncé vouloir faire venir l'ancienne star du club Gabriel Batistuta pour lui confier le poste de manager.

Notre avis : La Viola a tout intérêt à conserver Chiesa dont la valeur ne devrait qu'augmenter dans les années à venir.

Federico Chiesa (AC Florenz)Getty Images

Lille pense à Hart

Les Dogues s'attendent à perdre leur gardien Mike Maignan qui pourrait leur rapporter gros après sa belle saison de Ligue 1. Pour le remplacer, les dirigeants du LOSC songent à une piste peu coûteuse. Selon le Daily Mail, Joe Hart, que Burnley devrait laisser partir libre cet été, fait partie des pistes privilégiées par le club nordiste.

Notre avis : Une idée intéressante à court terme mais qui n'entre pas franchement dans la logique de revente du Losc.

L'Inter séduite par Florenzi

Selon Sport Mediaset, l'Inter Milan cherche un arrière droit et pense sérieusement à Alessandro Florenzi de l'AS Rome. Le joueur de 28 ans est un enfant de la Louve mais sa situation se serait dégradée cette saison en raison de blessures et de tensions au sein du club. Les dirigeants romains réclameraient 30 millions d'euros pour céder Florenzi. L'Inter ne serait pas prête à débourser une telle somme mais pourrait opter pour un échange avec Dalbert.

Notre avis : Un transfert très étonnant en vue.

Le Milan fait le forcing pour Ceballos...

Les Rossoneri ont besoin d'un nouveau milieu de terrain et sont séduits par Dani Ceballos qui brille actuellement à l'Euro Espoirs avec l'Espagne. Le Madrilène de 22 ans n'entre pas dans les plans de Zidane et souhaite changer d'air mais les Merengue ont fixé son prix à 45 millions d'euros. Cette somme apparait trop élevée pour le Milan cependant, selon la Gazzetta dello Sport, les dirigeants lombards espèrent convaincre leurs homologues espagnols avec une proposition de prêt payant de 4 millions sur deux ans et une option d'achat obligatoire pour entrer dans les clous du fair-play financier.

Notre avis : Les prétendants étant nombreux, le Milan devrait trouver une autre formule.

...et s'intéresse à Theo Hernandez

Les dirigeants de l'AC Milan se démènent pour renforcer leur effectif et regardent plus particulièrement du côté du Real Madrid. Le directeur technique milanais Paolo Maldini a ainsi rencontré Theo Hernandez à Ibiza comme le révèle l'émission espagnole El Chiringuito. L'arrière gauche français n'entre pas dans les plans des Merengue qui aimeraient le céder au club lombard dans le cadre d'un départ du convoité Dani Ceballos.

Notre avis : Une solution intéressante pour Theo Hernandez qui a davantage de rejoindre la Lombardie que Ceballos.

Sankharé dans le viseur de Villarreal

Débutée en janvier 2017, l'aventure de Younousse Sankharé chez les Girondins semble toucher à sa fin. Le milieu de terrain de 29 ans joue peu depuis l'arrivée de Paulo Sousa au poste d'entraîneur et cherche un nouveau club. Selon L'Equipe, Sankharé pourrait rejoindre la Liga et plus précisément Villarreal qui apprécie son profil.

Notre avis : Une belle porte de sortie en perspective pour Sankharé.