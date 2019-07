Galatasaray négocie pour Falcao

Le champion de Turquie se veut ambitieux. En plus d'être sur le point d'accueillir Jean-Michaël Seri, Galatasaray cherche à faire venir Radamel Falcao selon la chaîne TRT Spor. Le club stambouliote aurait même déjà convaincu l'attaquant colombien de 33 ans avec une proposition salariale de 7 millions d'euros mais la durée du contrat n'est pas précisée. L'AS Monaco pourrait accepter de libérer El Tigre de sa dernière année de contrat pour diminuer sa masse salariale.

Notre avis : Une belle porte de sortie pour l'attaquant qui doit tout de même demander des garanties.

Le PSG en pole position pour Rose

Après avoir cédé Trippier à l'Atlético, Tottenham se prépare à vendre un autre de ses latéraux. Selon Sky Sports, Danny Rose est sur le marché et le PSG fait partie des prétendants. Le club de la capitale serait même le mieux placé pour recruter l'arrière gauche anglais de 29 ans pour qui Tottenham attend 22 millions d'euros. Schalke 04 est également intéressé et les Spurs pensent à Ryan Sessegnon de Fulham en cas de départ de Rose.

Notre avis : Un joueur de qualité mais une piste curieuse car Rose cherche un poste de titulaire et n'est pas certain de passer devant Bernat.

Nkunku rejoint Leipzig

C'était attendu et c'est désormais officiel : Christopher Nkunku quitte le PSG et rejoint Leipzig. Le club de la capitale vient de confirmer le transfert, qui est définitif. Selon L'Equipe, le deal est le suivant : 13 millions d'euros + 2 de bonus + un pourcentage à la revente.

Notre avis : Le milieu de terrain de 21 ans avait montré de belles choses avec le PSG mais n'a pas pu confirmer avec Thomas Tuchel.

Postolachi file à Lille…

Virgiliu Postolachi, pensionnaire du centre de formation du Paris Saint-Germain, a signé au LOSC. L’attaquant franco-moldave de 19 ans s'est engagé jusqu'en 2024. "Virgiliu est un joueur très intéressant qu’on a eu l’opportunité de recruter. Il possède cette spécialité d’être un 9, un joueur de surface avec des caractéristiques de buteur, mais pas seulement. Nos techniciens vont l’aider à se développer. Car il est encore jeune et possède une bonne marge de progression, qui doit lui permettre de basculer progressivement vers notre équipe première", a de son côté expliqué Marc Ingla, le directeur général de Lille.

Notre avis : Un bon choix pour Postolachi qui pourra progresser sereinement.

…qui ne pourra pas retenir Rafael Leao

Une petite saison en Ligue 1 et puis s'en va ? Les dirigeants de Lille semblent avoir eu le nez un peu trop creux en recrutant Rafael Leao. Débarqué l'été dernier dans le Nord, l'avant-centre portugais a vite montré ses qualités et est sérieusement courtisé par Valence, Everton, Naples, l'Inter et Aston Villa selon L'Equipe. Tous ces clubs offrent environ 35 millions d'euros au LOSC pour le joueur qui était arrivé libre mais ils proposent surtout à Rafael Leao de tripler son salaire actuel. Les Dogues ne peuvent pas s'aligner et devraient donc laisser partir le prometteur attaquant.

Notre avis : Lille ne veut pas faire exploser son vestiaire en augmentant démesurément le salaire de Leao.

Rafael Leão célèbre un but lors du match Lille - Toulouse, le 22 décembre 2018.Getty Images

Mario Hermoso rejoint l'Atlético

Les Colchoneros reconstituent leur défense. Après le recrutement de Kieran Trippier mercredi, l'Atlético vient d'annoncer l'arrivée de Mario Hermoso en provenance de l'Espanyol Barcelone. L'indemnité est estimée à 25 millions d'euros. Le défenseur central de 24 ans qui compte trois sélections avec la Roja s'est engagé pour les cinq prochaines saisons. Gaucher, Hermoso peut également évoluer sur le côté.

Notre avis : Le parfait remplaçant de Lucas Hernandez.

Valence s'intéresse à Thauvin

Selon La Provence, Florian Thauvin a un nouveau courtisan sur le marché. Le quotidien explique en effet que Valence s'intéresse au profil du joueur de l'OM, sans pour autant entamer des premiers contacts avec les parties concernées.

Notre avis : L'affaire est encore loin d'être bouclée.

Florian Thauvin (OM)Getty Images

L'Inter propose un très beau salaire à Lukaku

Les Nerazzurri sont déterminés à recruter Romelu Lukaku et sont prêts à dépenser beaucoup d'argent. Sky Sports assure que l'Inter Milan propose à l'attaquant belge un contrat de 5 ans avec 45 millions d'euros de salaire total. Le joueur de 26 ans semble convaincu mais son club Manchester United réclame 85 millions en échange de son transfert, la même somme qu'il avait déboursée il y a deux ans pour le faire venir d'Everton. Les Interistes, eux, ne proposent que 70 millions pour le moment.

Notre avis : L'Inter peut revoir à la baisse le salaire de Lukaku pour satisfaire Uited.

Toulouse a trouvé son nouveau défenseur central

Le TFC tient le remplaçant de Christopher Jullien parti au Celtic. Selon la Dépêche du Midi, il s'agit d'Agustin Rogel du club russe du Krylya Sovetov Samara. Le défenseur central uruguayen de 21 ans et 1,90m est réputé pour sa rudesse. Il coûtera 2,5 millions d'euros à Toulouse qui attend un autre renfort pour sa charnière.

Notre avis : Un joueur dans la lignée des défenseurs toulousains.

Tottenham prêt à un nouveau transfert record pour Lo Celso

Après des années de sagesse, les Spurs sont décidés à mettre le paquet pour se renforcer durant ce mercato estival. Tottenham a déjà dépensé 65 millions d'euros pour recruter Tanguy Ndombélé mais pourrait en mettre 75 sur la table afin de s'offrir Giovani Lo Celso selon le Daily Mail. Le milieu de terrain argentin du Betis plait beaucoup au coach londonien Mauricio Pochettino.

Notre avis : Une formidable plus-value en perspective pour le Betis qui a acheté Lo Celso au PSG pour 22 millions.

Le Betis officialise l'arrivée de Dani Martin

Les Beticos espèrent rapidement faire venir Nabil Fekir, ils tiennent déjà leur nouveau portier. Après avoir vendu Pau Lopez à la Roma, le Betis a recruté Dani Martin en provenance du Sporting Gijon. L'indemnité de transfert est estimée à 5 millions d'euros plus 1 de bonus. Récemment sacré champion d'Europe Espoirs avec l'Espagne, Dani Martin a signé un contrat de 5 ans.

Notre avis : Une belle prise pour le Betis.

Asllani, première recrue du Real Madrid féminin

Récemment créée, la section féminine du Real Madrid signe un joli coup. Le club de la capitale espagnole recrute l'internationale suédoise Kosovare Asllani. Passée par le PSG, Manchester City et dernièrement Linkopings, l'attaquante de 29 ans a brillé durant le Mondial en France et mené la Suède à la troisième place de la compétition.

Notre avis : Asllani portera le projet madrilène si elle affiche la même envie qu'à la Coupe du monde.

Ecuele Manga vers Dijon

Le Gabonais sera bientôt de retour en Ligue 1. Selon Le Bien Public, Bruno Ecuele Manga est attendu dans les prochaines heures à Dijon. Le défenseur central de 31 ans devrait coûter 2 millions d'euros au DFCO et signer un contrat de trois ans. L'ancien Lorientais a disputé 38 matches de Premier League avec Cardiff la saison dernière mais quitte le club gallois relégué en Championship.