Paul Pogba (Manchester United)

Destinations potentielles : Real Madrid, Juventus Turin

L'international français n'a pas laissé planer le moindre doute : il veut quitter Manchester United, déçu par les performances récentes du club anglais, incapable de rivaliser en Premier League et en Ligue des champions avec les tout meilleurs. Le Real Madrid aurait fait du milieu de terrain la dernière priorité de son été. Un joueur comme "La Pioche" a le profil idéal pour se plaire dans la capitale espagnole : les projecteurs facilement braqués sur lui, le défi de remettre les Merengue au sommet du continent et Zinedine Zidane comme entraîneur. Reste à convaincre les Red Devils de lâcher leur star, alors que l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer compte sur lui et que la somme espérée par les dirigeants mancuniens, annoncée à 150 voire 200 millions d'euros, a de quoi refroidir pas mal d'ardeurs. La Juventus se tient à l'affût. Mais c'est bien le Real qui détient la clé de ce dossier.

Gareth Bale (Real Madrid)

Destinations potentielles : Manchester United, Tottenham, Bayern Munich, PSG, Chine

Le Gallois est passé en peu de temps d'un des meilleurs joueurs de la planète à un véritable pestiféré du vestiaire madrilène. Bale n'est plus en odeur de sainteté au Real, surtout avec le retour de Zidane sur le banc. L'ailier a passé ses derniers mois à enchaîner les blessures et les passages sur le banc de touche. Forcément, cela refroidit les prétendants à sa venue, surtout avec son salaire actuel sur lequel il ne semble pas vouloir rogner. Manchester United est régulièrement évoqué comme club intéressé et il pourrait désormais servir d'atout à un possible transfert de Pogba en Espagne. Son ancien club de Tottenham ne serait pas contre un retour, mais ne souhaite pas faire monter les enchères. Reste désormais une éventuelle porte de sortie au Bayern Munich, à la recherche de joueurs offensifs de couloir après les départs Franck Ribéry et Arjen Robben, voire celle encore très improbable le menant au PSG pour suppléer Neymar. L'avenir du joueur de 30 ans semble bien flou, au point que la Chine est désormais évoquée.

Neymar (PSG)

Destinations potentielles : FC Barcelone, Real Madrid, Juventus, Bayern Munich, Manchester United

Le chapitre Neymar au PSG tire de plus en plus inévitablement vers sa fin. Le Brésilien n'est pas épanoui chez le champion de France, qui est, lui, las de ses facéties et de son comportement. Le Brésilien n'avait qu'une idée en tête : retourner vers le FC Barcelone le plus rapidement possible. Seulement, le club catalan a déjà recruté Antoine Griezmann en attaque et n'a pas fait de son ancienne star une priorité absolue. L'entourage de Neymar a donc ratissé plus large en espérant appâter un gros poisson européen. Le Real Madrid ne verrait pas la venue du joueur – qu'il a déjà cherché à recruter à plusieurs reprises ces dernières années - d'un mauvais œil, et aurait proposé Gareth Bale en sus d'un chèque au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale garde la main sur ce dossier et ne bradera pas celui pour lequel il avait déboursé 222 millions d'euros.

Mauro Icardi (Inter Milan)

Destinations potentielles : Naples, Juventus Turin

A grands coups de "Je t'aime, moi non plus", Mauro Icardi et l'Inter Milan ont fini par se déchirer. L'attaquant argentin n'entre pas dans les plans du nouvel entraîneur nerazzurri Antonio Conte et directeur sportif Giuseppe Marotta, qui a officiellement déclaré le joueur disponible. L'ancien capitaine interiste reste un attaquant de poids, une assurance quasi tout risque d'une vingtaine de buts par saison. Mais l'ancien joueur de la Masia barcelonaise fait tout aussi peur par son comportement et celui de son omnipotente femme / agent Wanda Nara, jamais avare de déclarations tapageuses quant à la gestion de son client. Deux clubs semblent prêts à prendre le risque : la Juventus Turin, avec qui les contacts ont démarré, et Naples, qui semble le plus intéressé. La Serie A devrait encore voir Icardi quelque temps.

Romelu Lukaku (Manchester United)

Destination potentielle : Inter Milan

C'est un des rares transferts limpides de l'été. Tout du moins en apparence. Manchester United souhaite trouver une porte de sortie à Romelu Lukaku, qui n'a pas convaincu depuis son arrivée d'Everton il y a deux ans. Le joueur, lui, est résolu à un départ vers l'Inter Milan qui le désire ardemment. Antonio Conte a déclaré tout son amour pour l'avant-centre belge, et le club milanais n'a pas hésité à lui faire de la place en mettant Icardi sur le marché. Problème, MU souhaite s'y retrouver sur son investissement important de 2017 et les 87 millions d'euros dépensés pour l'ancien joueur de Chelsea. Ses dirigeants ont ainsi refusé deux premières offres, la dernière à hauteur de 60 millions d'euros. Loin donc de leurs prétentions. La vente d'Icardi pourrait débloquer la situation et offrir plus de liquidités à l'Inter, sous peine de devoir changer de fusil d'épaule. Ces dernières heures, le nom de Rafael Leao (Lille) a d'ailleurs été évoqué en plan B.

Nicolas Pépé (Lille)

Destinations potentielles : Manchester United, Liverpool, Arsenal, Naples, PSG, Inter Milan, Bayern Munich

Il a beau être passé à côté de sa Coupe d'Afrique des nations, Nicolas Pépé n'en reste pas moins un joueur convoité. L'ailier du LOSC sort d'une saison remarquable et attire les convoitises des clubs à la recherche de percussion et de technique sur ses côtés. Soit une bonne partie du gratin européen. A chaque jour suffit sa piste, et ces dernières heures, Manchester United semble tenir la corde selon le sérieux Times. Les Red Devils semblent déterminer à conclure le transfert et seraient même prêt à faire monter leur offre à 80 millions d'euros. Une aubaine pour Lille, qui en espérait au moins 60, et qui n'a plus qu'à attendre que les prétendants se battent pour leur joueur ivoirien. Pépé n'est toutefois pas toujours la priorité de ceux-ci puisque l'Inter attendrait les fonds du transfert d'Icardi pour passer à l'attaque, tout comme le PSG une fois le cas Neymar réglé.

James Rodriguez (Real Madrid)

Destinations potentielles : Atlético Madrid, Naples

Mais où est donc passé celui qui avait tant ébloui le monde entier lors du Mondial 2014 ? L'ancien Monégasque est à la recherche du fil de sa carrière après un transfert mi-figue, mi-raisin au Real Madrid et un prêt insipide au Bayern Munich ces deux dernières saisons. Le club bavarois a préféré ne pas activer son option d'achat pour le milieu de terrain, le ramenant dans l'effectif madrilène cet été. Zinédine Zidane ne compte pas sur lui, et les grands clubs ne se bosculent plus pour le Colombien. Il lui faudra donc se relancer dans des clubs un cran moins huppés. Cela tombe bien, Naples puis l'Atlético Madrid sont venus dernièrement aux renseignements. Les Colchoneros semblent les plus intéressés et Marca évoque même "une semaine décisive" pour James. Le Real pourrait le laisser partir contre 40 millions d'euros selon le quotidien espagnol. Au Cafetero de prouver que les Merengue ont tort de le lâcher moins cher qu'un Youri Tielemans ou Mateo Kovacic.

Christian Eriksen (Tottenham)

Destinations potentielles : Atlético Madrid, Manchester United, Real Madrid

L'heure du départ est venue pour Christian Eriksen. Le Danois sort d'une saison aboutie, avec la finale de la Ligue des champions en point d'orgue. Mais le milieu de terrain n'a plus qu'un an de contrat avec Tottenham et ne souhaite pas prolonger après six années passées chez les Spurs. Parmi les meilleurs du monde à son poste, il ne jouit pas pour autant d'une énorme cote, étant souvent perçu comme un la deuxième voire la troisième option pour un renfort. L'Atlético Madrid aurait ainsi préféré miser sur James Rodriguez selon Marca. Eriksen semble donc devoir se vouer à n'être qu'une "rustine de luxe" à 70 millions d'euros du dossier Paul Pogba. Si le Français venait à quitter Manchester United, il pourrait alors être un peu plus dans le viseur de Manchester United. Le Real pourrait de son côté jouer les trouble-fête en fin de mercato si le transfert du champion du monde 2018 ne se conclut pas.

Gonzalo Higuain (Juventus Turin)

Destinations potentielles : AS Rome, West Ham

De la finale de la Ligue des champions 2017 à la perte de son numéro 9 cet été, l'histoire de Gonzalo Higuain ressemble de plus en plus à une tragédie. Ses deux derniers prêts à l'AC Milan et à Chelsea n'ont pas permis à l'Argentin de se refaire la cerise et de redevenir un des tout meilleurs numéros 9 du monde. Et on ne compte pas beaucoup sur lui désormais à la Juventus, ce malgré l'arrivée de Maurizio Sarri sur le banc, l'entraîneur qui avait fait de lui le meilleur buteur de l'histoire sur une saison en Serie A du côté de Naples, il y a "seulement" trois ans. Le technicien ne semble pas contre l'idée de le conserver, ce qui ne semble pas être l'avis de ses dirigeants, qui cherchent selon les médias transalpins à l'envoyer du côté de l'AS Rome. Encore faudrait-il qu'un sacré jeu de dominos ne se mette en place : le départ d'Icardi vers la Juventus, celui de Dzeko pour remplacer Icardi à l'Inter, et donc une place libre chez le club de la Louve.

David Alaba (Bayern Munich)

Destination potentielle : FC Barcelone

Le Bayern Munich a perdu plusieurs joueurs historiques cet été (Robben, Ribéry voire Hummels dans une autre mesure) et vit sans soubresauts le début d'un nouveau cycle. Il pourrait perdre un nouveau cadre en la personne de David Alaba. L'Autrichien est courtisé par le FC Barcelone, qui souhaiterait donner un peu de concurrence à Jordi Alba. Alaba possède l'avantage de son extrême polyvalence et reste une référence au poste de latéral gauche. Avec l'arrivée de Lucas Hernandez durant le mercato, Munich a assuré ses arrières et pourrait entrouvrir la porte d'un départ vers la Catalogne si Ousmane Dembélé fait partie de la transaction selon Mundo Deportivo. L'ailier français pourrait voir son avenir bouché chez les Blaugrana en cas d'arrivée de Neymar. L'horizon se dégagerait alors pour l'ancien du Borussia, comme pour Alaba.

Et aussi : Paulo Dybala (Juventus Turin), Leroy Sané (Manchester City), Giovani Lo Celso (Betis Séville), Wilfried Zaha (Crystal Palace), Harry Maguire (Leicester), Blaise Matuidi (Juventus Turin), Hakim Ziyech, Donny van de Beek (Ajax Amsterdam)