Interrogé dans les colonnes de L'Equipe ce jeudi, Florian Maurice a évoqué les cas de M'Baye Niang et Eduardo Camavinga, qui devraient bien rester au Stade Rennais malgré l'intérêt de l'OM (pour le premier) et le Real Madrid (pour le deuxième). "C'est très difficile de prévoir quoi que ce soit. M'Baye est sous contrat avec le Stade Rennais (jusqu'en 2023). Il travaille bien. Aujourd'hui, on a prévu de ne perdre personne. Il faut être patient, en espérant conserver nos meilleurs éléments (...) Camavina a décidé de rester ? Je n'avais pas de doute là-dessus. La décision avait été prise par le club avant parce qu'on ne souhaitait vraiment pas s'en séparer. Pour lui, l'idée de jouer la Ligue des champions avec son club formateur est quelque chose d'assez fort. Il a envie de continuer l'aventure", a confié le nouveau directeur sportif breton.