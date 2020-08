TRANSFERTS – Cavani n’ira pas à Benfica, Lautaro Martinez dans le viseur de Guardiola, Allegri pour remplacer Conte… Voici le bulletin mercato du samedi 22 août.

Cavani et Benfica, c’est terminé

On pensait le dossier tout proche d’être bouclé. Mais c’était vite oublier que rien n’est jamais acquis sur le marché des transferts. Annoncé avec insistance du côté de Benfica, Edinson Cavani, libre depuis son départ du PSG, ne rejoindra finalement pas le club portugais, annonce notamment Record. Les prétentions salariales de l’attaquant uruguayen représenteraient un frein trop important dans ce dossier. Il n’en fallait pas plus pour que la presse espagnole évoque de nouveau la piste Atlético Madrid. "El Matador" ne serait pas contre cette idée.

Ligue 1 Angers lance idéalement sa saison IL Y A UNE HEURE

Notre avis : Benfica a buté sur l’aspect financier et on voit mal comment il pourrait en être autrement pour l’Atlético, qui doit vendre avant de s’engager pleinement dans ce dossier.

Cavani trop gourmand pour Benfica ? : Benfica a buté sur l’aspect financier et on voit mal comment il pourrait en être autrement pour l’Atlético, qui doit vendre avant de s’engager pleinement dans ce dossier.

Suarez s’accroche au Barça

Il fait partie d’une prétendue liste d’indésirables du côté du FC Barcelone. Mais Luis Suarez ne veut pas quitter le navire. Interrogé par El Pais, l’attaquant uruguayen a indiqué qu’aucun membre de la direction catalane ne lui avait demandé de partir, et a réaffirmé son envie de poursuivre l’aventure en Espagne. "La concurrence est toujours une bonne chose et si l’entraîneur estime que je dois commencer sur le banc, je n’aurai aucun problème à aider avec le rôle qu’on me donnera. Je crois que je peux encore apporter beaucoup à ce club", a-t-il notamment déclaré.

Notre avis : Suarez peut encore rendre des services au Barça, c’est indéniable. Mais après une saison compliquée et à un an de la fin de son contrat, les Blaugrana ont tout intérêt à le vendre maintenant. Du moins financièrement.

Luis Suárez (Barcelona) Crédit: Getty Images

L’Atlético intraitable pour Oblak

Habitué à perdre des cadres ces dernières saisons, à l’image d’Antoine Griezmann l’été dernier, l’Atlético Madrid va devoir gérer le cas Jan Oblak dans les prochaines semaines. Les hostilités ont d’ailleurs déjà débuté, avec notamment un intérêt de Chelsea pour le portier slovène. Les Blues auraient ainsi proposé 30 millions d’euros plus Kepa Arrizabalaga à la mi-juillet. Mais selon AS, les Colchoneros sont catégoriques : ils ne lâcheront pas leur portier pour moins de 120 millions d’euros. Soit le montant de sa clause libératoire.

Notre avis : Le marché des gardiens s’est enflammé ces dernières saisons. L’Atlético a bien raison de ne pas "brader" l’une des références en Europe à ce poste.

Rennes proche de s’offrir Slimani

Islam Slimani pourrait rester en Ligue 1. Convaincant dans le cadre d’un prêt la saison dernière avec l’AS Monaco (9 buts et 8 passes décisives en 18 matches de championnat), l’attaquant de Leicester est en passe de rejoindre Rennes d’après la chaîne Téléfoot. L’avant-centre de 32 ans, international algérien, est sous contrat jusqu’en 2021. Sa valeur marchande est estimée à 6,5 millions d’euros par le site Transfermarkt, tandis que Foot Mercato évoque un accord verbal entre le Stade Rennais et les Foxes autour de 8 millions d’euros.

Notre avis : Recruter Slimani à un prix raisonnable serait un joli coup de la part de Rennes, qui cherche peut-être à anticiper un départ de M’Baye Niang.

Islam Slimani avec l'AS Monaco Crédit: Getty Images

Gabriel devrait bien signer à Arsenal

Alors que le Telegraph faisait état d’une offre de dernière minute de Manchester United pour Gabriel, le défenseur central du LOSC devrait bien finir à Arsenal. Selon RMC Sport, le Brésilien ne jouera pas la rencontre face à Rennes samedi soir puisqu’il est "très proche" de rejoindre les Gunners. Les deux clubs n’ont toutefois pas encore conclu d’accord total et Gabriel n’a pas passé sa visite médicale, contrairement à ce qu’annonçait The Times.

Notre avis : Ce dossier est difficile à suivre. Mais s’il veut s’assurer une place de titulaire à court terme, Gabriel aurait effectivement intérêt de rejoindre Arsenal.

Chelsea persévèrerait pour Havertz

Kai Havertz après Timo Werner ? Chelsea chercherait à continuer son marché en Allemagne, en recrutant le milieu offensif de Leverkusen qui a crevé l’écran la saison passée en Bundesliga. Âgé de 21 ans, il est sous contrat jusqu’en 2022. D’après ESPN, le Bayer a fixé le 28 août comme date butoir pour trouver un accord. Frank Lampard, le coach de Chelsea, militerait aussi pour que ce dossier soit vite réglé. Havertz pourrait ainsi, en cas de transfert, participer à la préparation des Blues.

Notre avis : Avec un tel talent et une telle "hype", Havertz ne partira sans doute pas pour moins de 80 millions d’euros.

… et aurait trouvé son arrière gauche

Emerson Palmieri en instance de départ, Chelsea tient peut-être son remplaçant, pour occuper le flanc gauche de sa défense. Les Blues, et notamment leur entraîneur Frank Lampard, ont jeté leur dévolu sur l’international anglais Ben Chilwell, d’après The Athletic UK. Problème : le latéral de Leicester, âgé de 23 ans, a encore quatre ans de contrat. D’où un prix élevé demandé par les Foxes. Mais un accord entre 50 et 55 millions d’euros est proche d’être trouvé entre les deux clubs, selon le média britannique.

Notre avis : Le tarif est un peu au-dessus du marché, mais Chilwell s’est imposé comme l’une des références du poste en Premier League depuis deux saisons.

Ben Chilwell at Leicester Crédit: Getty Images

Des pistes séduisantes pour Batshuayi

Werner, Abraham, Giroud… La concurrence est très rude pour le poste de numéro 9 à Chelsea, et Michy Bathuayi devrait en faire les frais. Amené à quitter le club londonien durant ce mercato, l’attaquant belge pourrait toutefois trouver une belle porte de sortie. En effet, le Daily Express fait état d’un intérêt de l’Atalanta Bergame pour l’ancien Marseillais, mais également du Leeds United de Marcelo Bielsa, qui a déjà croisé la route de l’intéressé à l’OM. Deux clubs ambitieux qui ont marqué les esprits cette saison. Et deux projets de jeu alléchants pour tout joueur.

Notre avis : S’il tient à s’imposer en Premier League, la piste Leeds a tout de la bonne idée pour Batshuayi, qui avait marqué 10 buts en 28 matchs avec Bielsa, sans être titulaire.

Un invité-surprise dans la course pour Lautaro Martinez ?

Lautaro Martinez qui rejoint un coach (et non un club) catalan, vous y croyez ? C’est une possibilité selon The Sun, qui évoque un intérêt de Pep Guardiola pour l’attaquant de l’Inter, lié aux Nerazzurri jusqu’en 2023 et annoncé comme une cible du Barça depuis plusieurs semaines. Le tabloïd précise que Lautaro fait figure de second choix, dans l’optique de remplacer Sergio Agüero (à qui il reste un an de contrat). C’est en se retrouvant dans l’impasse sur le dossier Harry Kane que les Citizens se tourneraient vers l’Argentin qui a 23 ans ce dimanche.

Notre avis : Lautaro va faire les gros titres de la presse pendant tout le mercato. On doute qu'il représente une priorité de Manchester City.

Lautaro Martinez lors de la demi-finale Inter - Shakhtar Donetsk / Ligue Europa Crédit: Getty Images

Un échange Bernardeschi - Lacazette ?

Arsenal n'a pas fini son mercato et cherche à recruter dans le secteur offensif. Selon The Sun, Mikel Arteta apprécie ainsi le profil de Federico Bernardeschi, l'ailier de la Juventus. Arsenal pourrait même proposer d'inclure Alexandre Lacazette dans une éventuelle transaction. La Vieille Dame cherche en effet un attaquant pour accompagner Cristiano Ronaldo et le profil de l'ancien Lyonnais pourrait plaire à Andrea Pirlo.

Notre avis : On ne le dira jamais assez, les échanges de joueurs sont très rares sur le marché des transferts. Surtout que dans ce cas, les profils et les valeurs marchandes diffèrent.

Allegri pourrait (encore) prendre la suite de Conte

Selon Sky Italia, les dirigeants de l’Inter et leur entraîneur Antonio Conte ont rendez-vous mardi pour évoquer l’avenir. Le coach italien n’a pas écarté la possibilité de quitter le navire après la défaite face à Séville (3-2) en finale de la Ligue Europa vendredi. Et si ce scénario devait se produire, c’est Massimiliano Allegri qui serait en pole pour le remplacer… une nouvelle fois, après l’avoir déjà fait du côté de la Juventus en 2014.

Massimiliano Allegri Crédit: Getty Images

Ligue 1 Nice privé d'Atal face à Lens IL Y A 2 HEURES