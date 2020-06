TRANSFERTS - Cavani temporise pour son avenir, le PSG a pensé à Mertens, United a un argument pour convaincre Pogba de rester, Ibrahimovic pourrait rester à Milan, Bambu tout proche de s'engager officiellement à Nice... Voici notre bulletin mercato du jour.

Le PSG a pensé à Mertens...

En quête d'un renfort en attaque, le PSG a pensé à Dries Mertens selon les informations du Parisien. L'international belge du Napoli, dont le contrat expire d'ici peu, présentait l'avantage de ne rien coûter en indemnité de transfert. Mais selon les informations des médias italiens, Mertens est aujourd'hui plus proche d'une prolongation que d'un départ. Tant pis pour Paris, qui a officiellement racheté Mauro Icardi ?

Liga Griezmann l'annonce : "Je veux terminer ma carrière aux États-Unis" IL Y A 12 HEURES

Notre avis : Mertens à "zéro euro", c'était forcément une opportunité à saisir. Mais sa priorité était de rester au Napoli.

Mertens - Napoli-Genk - Champions League 2019/2020 - Getty Images Crédits Getty Images

... et Cavani temporise

On reste du côté de Paris. En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani compte temporiser pour son avenir. Selon La Gazzetta dello Sport, l'attaquant uruguayen prendra une décision définitive en août prochain, après la fin probable de la Ligue des champions. Pour rappel, l'Inter Milan est actuellement en pole position dans ce dossier. L'Atlético Madrid reste à l'affût.

Notre avis : Après le rachat d'Icardi, le futur de Cavani s'inscrit ailleurs qu'au PSG. On l'imagine bien à l'Inter.

Play Icon WATCH La crise n'enterrera pas tout le monde : Rennes et Nice, déjà grands gagnants du mercato ? 00:04:52

Accord de principe entre Bambu et Nice

Dans un communiqué publié sur son site officiel vendredi, l'OGC Nice annonce avoir trouvé un accord de principe avec le défenseur brésilien Robson Bambu, qui a passé sa visite médicale avec succès. Sauf incroyable retournement de situation, le joueur de 22 ans, qui a posé vendredi devant l'écusson de l'OGCN, va quitter l'Athlético Paranaense pour rejoindre officiellement le Gym dans les prochaines heures. Le montant du transfert serait estimé à environ 8 millions d'euros.

Notre avis : En enrôlant un joueur suivi par l'OL, le LOSC et la Roma, les Aiglons prouvent qu'ils sont en train de passer un nouveau palier.

United a un atout pour convaincre Pogba

Alors que son contrat expire dans un an seulement, Paul Pogba est toujours dans l'incertitude concernant son avenir. De son côté, Manchester United aimerait certainement conserver son champion du monde, courtisé notamment par le Real Madrid et la Juventus Turin. Selon les informations du Daily Mail, le club anglais pourrait convaincre "la Pioche" de rester, notamment en évoquant une possible association avec Bruno Fernandes, très bon depuis son arrivée lors du dernier mercato hivernal. Blessé, Pogba n'a disputé "que" 7 matches cette saison.

Notre avis : Pour Pogba, on opterait plus pour un départ. Si United veut le monétiser, c'est maintenant ou jamais.

Play Icon WATCH Une pépite et trois indésirables : le deal improbable imaginé par Zidane pour arracher Pogba 00:03:03

Tonali donne sa préférence à l'Inter

Plus les jours passent, et plus Sandro Tonali se rapproche de l'Inter Milan. Le milieu de terrain de Brescia, courtisé notamment par la Juventus et le PSG, semble en effet très tenté par le club lombard selon Sky Italia. Les Nerazzurri vont désormais devoir négocier avec Brescia, qui compte demander le prix fort pour son international italien, auteur d'une première saison plus que convaincante en Serie A.

Notre avis : Tonali, c'est du très lourd. Le club qui le recrutera fera une énorme affaire.

Sandro Tonali Crédits Getty Images

Bale, fin de carrière au Real ?

Interrogé par la BBC, Jonathan Barnett, l'agent de Gareth Bale, est revenu sur la suite de la carrière de l'international gallois. "Il a un mode de vie très agréable. Je ne vois pas pourquoi il ne terminerait pas sa carrière à Madrid. Revenir jouer en Premier League serait incroyable, une grande chose. Mais je ne pense pas qu'il veuille le faire pour le moment. Il est très heureux de jouer au Real", a-t-il assuré.

Notre avis : Le Real ne veut plus forcément garder Bale... mais Bale se sent visiblement bien au Real. Situation compliquée.

Play Icon WATCH Real Madrid - Bale : "Beaucoup de gens ont des problèmes avec le fait que je joue au golf" 00:00:42

Montpellier dément pour Zidane

Interrogé par Midi-Libre, le président de Montpellier Laurent Nicollin a démenti un possible intérêt pour Luca Zidane. "C'est l'agent qui nous a sondés, pas forcément l'inverse. C'est un très bon gardien, avec beaucoup de potentiel mais dans ce profil-là, on a déjà Dimitry Bertaud. Nous, ce qu'on cherche, c'est un numéro 1", a-t-il expliqué. De quoi mettre fin aux rumeurs ?

Notre avis : Montpellier cherche un autre profil que celui de Luca Zidane pour ses cages.

Luca Zidane Crédits Getty Images

Pour Zlatan, rien n'est encore décidé

Alors qu'il se remet actuellement d'une blessure au mollet, Zlatan Ibrahimovic continue de s'interroger sur son avenir. En fin de contrat d'ici trois semaines (NDLR : il pourrait être rallongé jusqu'à la fin de saison en raison du coronavirus), le géant suédois semble encore indécis sur la suite à donner à son aventure à l'AC Milan. Selon La Gazzetta dello Sport, l'ancien attaquant du PSG n'a encore rien décidé. Mais si la saison milanaise se termine bien, il n'est pas à exclure qu'il y prolonge le plaisir.

Notre avis : Zlatan a montré qu'il avait encore le niveau. Pour Milan, et même si le projet jeunes est en place, le garder serait une (très) bonne idée.

Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) Crédits Getty Images

Transferts Les 6 infos mercato qui vous ont échappé jeudi IL Y A UN JOUR

Play Icon