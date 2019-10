Draxler veut continuer au PSG...

Actuellement blessé, Julian Draxler se sent toutefois toujours aussi bien au PSG. Selon les informations du Parisien, l'international allemand aimerait même prolonger son bail avec le club de la capitale. "Il est toujours heureux à Paris, il n’y a rien de plus à dire", a ainsi glissé l'un de ses proches au quotidien. Pour rappel, Draxler est sous contrat jusqu'en 2021.

Notrre avis : Draxler veut prolonger, mais pas certain que l'envie soit réciproque au PSG.

... et Cavani plaît toujours à l'Atlético

En fin de contrat en juin prochain, Edinson Cavani semble toujours dans le flou pour son avenir. Le Matador va-t-il prolonger au PSG ? Ou alors un départ est-il à prévoir ? Pour l'heure, difficile de le savoir. En attendant, La Gazzetta dello Sport explique que l'Atlético Madrid reste à l'affût pour le buteur parisien. Son prix ? Aux alentours des 20 millions d'euros selon le quotidien, qui ajoute que le joueur ne serait pas insensible à l'idée de rejoindre les Colchoneros. Selon ESPN Brazil, Flamengo est également sur les rangs.

Notre avis : Le PSG doit trancher. Soit prolonger Cavani, soit s'en séparer en janvier pour récupérer au moins quelques millions.

L'agent de Bale sort du silence

Partira ? Partira pas ? Une chose est sûre, le cas de Gareth Bale continue de faire parler du côté de Madrid. Après la journée rocambolesque de mardi, Jonathan Barnett, son agent, a réagi au micro de Deportes Cuatro. "Gareth est ravi, c’est un joueur du Real Madrid. La Chine ? Ne croyez pas tout ce que vous entendez", a assuré ce dernier à propos des rumeurs de départ.

Notre avis : Bale-Real, séparation imminente.

Mandzukic toujours suivi par United...

Mis à l'écart du côté de la Juventus, Mario Mandzukic prend son mal en patience en attendant janvier. L'attaquant croate pourrait alors rebondir du côté de Manchester United, qui le suivrait toujours de près selon La Gazzetta dello Sport. Les Red Devils avaient déjà tenté le coup l'été dernier... en vain. Cette fois, au vu de la situation, la donne s'annonce différente.

Notre avis : Mandzukic va quitter la Juve, c'est certain. United semble actuellement en pole position pour le récupérer.

... qui réclame 15M€ pour Smalling

Très solide depuis son arrivée à l'AS Rome, Chris Smalling fait déjà le bonheur des Giallorossi. Et les dirigeants du club romain, qui souhaitent entamer des discussions à propos d'un possible rachat en fin de saison, connaissent désormais le prix du défenseur prêté par Manchester United. Selon les médias transalpins, il se situe aux alentours des 15-20 millions d'euros.

Notre avis : Smalling est très convaincant avec la Roma. Mais cette dernière va très certainement négocier un prix au rabais.

Rakitic est courtisé

En plus de l'AC Milan, Ivan Rakitic a visiblement d'autres courtisans sur le mercato. En effet, Marca annonce ce mercredi que l'Atlético Madrid est plus que jamais à l'affût dans ce dossier. Le club madrilène aurait même sondé à plusieurs reprises l'entourage du joueur. Selon le quotidien madrilène, le PSG et l'Inter Milan restent deux équipes intéressées par l'international croate.