Le Napoli a proposé 60M pour Icardi

Dans une interview accordée au Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, a révélé avoir proposé plus de 60 millions pour Mauro Icardi cet été. "J'ai proposé à l'Inter 60 millions d'euros + bonus pour un total de 65 millions. Concernant le contrat du joueur, j'ai proposé un salaire brut de 12 millions d'euros. Icardi n'est pas stupide et il a peut-être compris que pour se relancer au niveau européen, signer au PSG, où il pourra dominer plus facilement qu'ici, était le meilleur choix", a-t-il expliqué au quotidien.

Notre avis : Icardi n'a jamais vraiment envisagé d'aller au Napoli. Même topo pour la Roma, un autre club intéressé.

Vidéo - Pourquoi l’arrivée d’Icardi va sonner le glas de Cavani au PSG 01:47

Le Barça pas inquiet pour Messi

Alors que Lionel Messi a la possibilité de se libérer en fin de saison, le Barça, de son côté, ne semble pas inquiet. Parole de Javier Bordas, le directeur de la section football des Blaugrana. "Je ne vois pas Messi dans un autre club que le Barça. Il y a peu de personnes plus ‘barcelonista’ que lui, impossible qu’il parte pour l’appât du gain (...) Messi est du Barça, Messi est le Barça. Les gens sont inquiets à cause de cette clause, mais Messi va rester. Il a le Barça en lui, il vient de la Masia. Il suffit de le voir quand il perd un match", a ainsi confié ce dernier lors du sommet Economia Naranja, en Colombie.

Notre avis : On imagine mal Messi quitter le Barça en fin de saison. La question se posera certainement (un peu) plus tard.

Donnarumma parti pour prolonger à Milan ?

Après un été agité, où le PSG l'a notamment courtisé, Gianluigi Donnarumma est finalement resté à l'AC Milan, sa volonté première. Mais désormais, l'heure est venue de prolonger, puisque son contrat expire en 2021. Selon le Corriere dello Sport, les dirigeants milanais sont prêts à lui offrir un salaire de cinq millions d'euros. Actuellement, le portier en touche six. Les deux parties entament donc de longues négociations.

Notre avis : Donnarumma voulait et veut rester à Milan. Le club lombard aimerait le conserver encore longtemps (sauf offres exceptionnelles). Un accord peut être trouvé.

Donnarumma, le gardien de l'AC Milan.Imago

De Bruyne prêt à rejoindre Kompany en Belgique ?

Et si Kevin De Bruyne rejoignait Vincent Kompany à Anderlecht ? Si cette hypothèse peut paraître utopique à l'heure actuelle, l'international belge n'exclut pas de faire le même trajet que son ancien capitaine à Manchester City, lui qui évolue désormais en Jupiter Pro League. "J’espère que sa carrière sera tout aussi fantastique à Anderlecht qu’à City. Je lui ai dit de garder une place dans son équipe pour moi dans un an ou sept ans quand j’aurai fini ici. S’il le fait pour moi, ma prochaine destination sera déjà certaine", a confié "KDB" au Sun.

Notre avis : De Bruyne a encore de beaux jours à City. Difficile de l'imaginer à Anderlecht dans un futur proche.

Mané parti... pour rester à Liverpool ?

Auteur d'une année exceptionnelle, Sadio Mané se sent bien à Liverpool. Candidat au prochain Ballon d'Or, l'international sénégalais n'imagine pas, pour le moment, quitter les Reds. "Pour être honnête, je suis vraiment heureux de faire partie du club, de la famille ici. Nous avons les meilleurs fans du monde ici, alors je suis toujours très reconnaissant pour le soutien. Et ce n'est pas seulement bon pour moi, cela donne à toute l’équipe plus de motivation (…) J'ai vraiment du mal à décrire à quel point je suis heureux d'être ici ! ", a-t-il lâché dans un entretien à Complex.

Notre avis : Mané est sous contrat jusqu'en 2023 avec Liverpool. Pas de départ à l'horizon.