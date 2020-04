Messi, l'incertitude continue

Lionel Messi a beau avoir démenti toutes les rumeurs l'envoyant à l'Inter Milan, son avenir semble toujours indécis. En effet, selon EL Pais, le sextuple Ballon d'Or n'a guère apprécié le Barçagate de ces dernières semaines. Entre la récente polémique concernant la baisse des salaires et la crise institutionnelle actuellement traversée par son club, la Pulga s'interroge sur la suite, même s'il a toujours clamé son envie de rester. Pour rappel, son contrat, qui n'a toujours pas été prolongé, expire en 2021.

Notre avis : Il est vrai que la situation n'est pas simple au Barça, mais les élections présidentielles de l'an prochain pourraient tout changer. Le départ de Bartomeu aussi. On imagine donc Messi rester.

Icardi a un plan B

Que va faire Mauro Icardi l'été prochain ? Prêté par l'Inter Milan au PSG, l'attaquant argentin attend de savoir si le club de la capitale va lever son option d'achat, fixée à 65 millions d'euros. Dans le cas où une séparation serait à envisager, même en cas de rachat, un nouveau club serait prêt à l'accueillir : l'Atlético Madrid. Déjà intéressé par Edinson Cavani, le club madrilène le serait également par son coéquipier selon Tuttosport.

Notre avis : Si Icardi venait à quitter Paris, il opterait probablement pour un retour en Italie (pas à l'Inter). La Juventus Turin est une option.

Godin va quitter l'Inter, City a proposé un échange Cancelo-Bastoni

Une saison et puis s'en va pour Diego Godin à l'Inter Milan ? D'après La Gazzetta dello Sport, c'est fort possible. En effet, le défenseur de 34 ans, pas vraiment à son aise, est poussé vers la sortie en vue de l'été prochain. Antonio Conte, l'entraîneur des Nerazzurri, a trouvé sa défense du futur : Bastoni-De Vrij-Skriniar. Concernant ce dernier, le quotidien parle d'un intérêt de Manchester United. Son prix ? Au moins 50 millions d'euros. Mais il est de toute façon jugé intransférable. Tout comme De Vrij, visé par le Barça, et Bastoni, dont City "est tombé amoureux". Au point de proposer un échange (refusé par l'Inter) avec João Cancelo en janvier dernier.

Notre avis : Godin devrait partir au vu de sa première saison difficile. C'est en tout cas, visiblement, la volonté de toutes les parties.

Buffon et Chiellini partis pour rester à la Juventus

C'est l'heure des prolongations du côté de la Juventus. De retour de blessure, Giorgio Chiellini est en passe de signer un nouveau contrat jusqu'en 2021 selon Sky Italia. Même chose pour Gianluigi Buffon, de retour l'été dernier après une pige au PSG.

Notre avis : La Vieille Dame veut conserver les sénateurs de son vestiaire. Et Buffon, lui, a encore le record de matches de Maldini à battre...

Choupo-Moting dans le viseur du Torino

En fin de contrat au PSG, Eric Maxim Choupo-Moting pourrait bien quitter le PSG l'été prochain. Selon les informations de Tuttosport, l'attaquant est en effet suivi par le Torino, qui souhaiterait en faire le possible remplaçant de Simone Zaza, lui aussi sur le départ. Le club italien aurait même une offre déjà prête pour le joueur parisien : un contrat de deux ans + un en option. Concernant le salaire net, 2 millions d'euros par an + bonus.

Notre avis : Le PSG ne prolongera pas Choupo-Moting. Le Torino, ce serait un beau rebond.

L'Ajax fixe le prix d'Onana

André Onana est un gardien (très) courtisé. Souvent envoyé au PSG, à Chelsea ou encore au Barça, le portier camerounais pourrait bien quitter l'Ajax Amsterdam l'été prochain. Toutefois, le club néerlandais ne compte pas solder son joueur. D'après le Daily Telegraph, il réclame ainsi une somme entre 40 et 45 millions d'euros. De son côté, Onana, qui ne dirait probablement pas non à un nouveau challenge, n'exclut pas non plus de rester à l'Ajax une saison de plus.