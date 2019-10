Messi (re)parle de son avenir

Longuement interrogé par la radio catalane RAC1, Lionel Messi est revenu sur son avenir au Barça. "Je suis enchanté de rester. Je répète que mon idée est de rester. Ça ne change pas. Une prolongation en cours ? Non. Ce n’est pas encore très clair. Il n’y a rien de concret de ce que m’a dit mon père", explique-t-il. "Je ne me mets pas dans ces questions-là. Je n’ai jamais eu de problème avec le club, cela a toujours été très simple avec le club. Si ça doit se faire, ça se fera tranquillement, je ne m’en fais pas", poursuit le quintuple Ballon d'Or, qui confirme que son idée est celle "de terminer" au Barça.

De plus, Messi a également admis mercredi qu'il avait pensé à quitter l'Espagne quand il avait eu des démêlés avec le fisc espagnol. "Il y a des moments où on finit lessivé, du fait des circonstances, des affaires, j'ai eu des hauts et des bas, surtout à partir de 2013, 2014... quand j'ai commencé à avoir des problèmes avec le fisc. J'ai eu en tête de quitter (l'Espagne), non pas parce que je voulais laisser le Barça, mais pour quitter le pays, je me sentais très maltraité et j'ai senti que je ne voulais plus être ici", a confié l'Argentin.

Notre avis : On a tendance à penser que Messi va encore passer quelques saisons au Barça.

PSG : Cavani et Thiago Silva sur le départ ?

D'après ESPN, Edinson Cavani et Thiago Silva pourraient quitter le PSG l'été prochain. Le serial-buteur uruguayen et le défenseur brésilien arrivent en fin de contrat en juin. Selon le media américain, Leonardo aurait dans un premier temps aimé prolonger Cavani mais les nouveaux pépins physiques connus par l'attaquant l'ont fait changer d'avis.

Notre avis : Il reste beaucoup de temps avant l'été prochain…

Ceballos "ne prenait pas de plaisir" au Real

Prêté par le Real Madrid à Arsenal, Dani Ceballos a rapidement convaincu du côté des Gunners. L'international espagnol, qui n'avait pas de temps de jeu avec les Merengue, semble plus épanoui que jamais. "À Madrid, je ne prenais aucun plaisir (...) Mon idée était claire dès le départ : sortir, jouer, apprécier le football parce que je ne l’avais pas fait depuis deux ans et que j’ai réussi à sortir à Arsenal. Je suis ici", a même lâché le joueur dans les colonnes du quotidien AS ce mercredi.

Notre avis : Après cette déclaration, on l'imagine mal repartir au Real en fin de saison...

Giroud vers la MLS ?

Lui aussi en manque de temps de jeu à Chelsea, Olivier Giroud va-t-il quitter les Blues dans les prochains mois ? Le média canadien Sportsnet annonce en tout cas que l'international français intéresse les Vancouver Whitecaps. Un contact aurait déjà été établi entre les parties. De son côté, le buteur aurait une préférence pour des villes comme Miami, Washington ou encore Los Angeles.

Notre avis : Du haut de ses 33 ans, Giroud est à un tournant. S'il part en MLS, il fera probablement une croix sur les Bleus. Et s'il reste sur le banc à Chelsea, aussi...

Müller veut quitter le Bayern

Titularisé à trois reprises depuis le début de saison de Bundesliga, Thomas Müller vit une période difficile au Bayern Munich. Mécontent, l'international allemand aurait décidé de quitter le club bavarois lors du prochain mercato hivernal. C'est en tout cas ce qu'annonce Bild. Pour rappel, Müller est sous contrat jusqu'en 2021 avec le Bayern. L'histoire pourrait bien se terminer avant.

Notre avis : Pour Müller, ça sent la fin avec le Bayern.

On connaît le prix de Batshuayi

Pas forcément considéré du côté de Chelsea, Michy Batshuayi devrait rapidement se trouver une porte de sortie. Selon The Express, Crystal Palace est notamment intéressé par son profil. Le média anglais évoque également le prix du joueur, qui aurait été fixé aux alentours de 25 millions d'euros.

Notre avis : Batshuayi n'a pas d'avenir à Chelsea. Un départ est à prévoir.