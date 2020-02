Anderlecht et Nasri, c'est fini ?

L'histoire pourrait rapidement se terminer entre Anderlecht et Samir Nasri (32 ans). Selon les informations de La Dernière Heure, le milieu français devrait quitter le club belge à l'issue de cette saison. En effet, si une clause de renouvellement d’un an figure bien dans son contrat, ses dirigeants ne devraient pas la lever. "À refaire, aurait-on signé Samir Nasri ? Avec ce qu’on sait maintenant, non", avait expliqué Michael Verschueren, le directeur sportif d'Anderlecht, début février. Cette saison, l'ancien joueur de l'OM a disputé 9 matches et inscrit 2 buts.

Notre avis : La fin semble déjà écrite entre Nasri et Anderlecht. Inévitable.

L'OM pourrait se séparer de Germain

Valère Germain pourrait quitter Marseille l'été prochain. Selon L'Equipe, qui parlait jeudi d'un intérêt marseillais pour Mbaye Niang, l'attaquant du Stade Rennais, le départ de Germain permettrait à l'OM de se libérer d'un gros salaire (330 000 euros brut par mois). Pour rappel, son contrat expire en 2021.

Notre avis : Si l'OM veut monétiser la vente de Germain, il faudra s'en séparer l'été prochain. Et, bien évidemment, recruter un attaquant pour le remplacer.

Le Real veut Haaland

L'information est signée Radio Marca. Et elle est à prendre au sérieux, puisqu'elle concerne le Real Madrid. Selon le média espagnol, le club madrilène a décidé de s'attaquer à Erling Haaland. L'attaquant du Borussia Dortmund, qui a inscrit un doublé face au PSG (2-1) en Ligue des champions, aurait tapé dans l'oeil des Merengues, qui pourraient faciliter ce transfert en incluant dans le deal Achraf Hakimi, prêté depuis un an et demi à Dortmund. Récemment, la presse allemande annonçait qu'Haaland, auteur de 40 buts cette saison, disposait d'une clause libératoire de 75 millions d'euros... uniquement valable à partir de 2021.

Notre avis : Le Norvégien est le nouveau phénomène du football mondial. Il risque d'être courtisé par les plus grandes écuries, dont le Real Madrid, pas forcément satisfait du rendement de Luka Jovic.

Chelsea, l'heure du grand ménage ?

Frank Lampard veut trancher dans le vif. L'été prochain, l'entraîneur de Chelsea compte faire un grand ménage dans son effectif. Ainsi, selon The Sun, huit joueurs seront invités à quitter les Blues : Jorginho, Pedro, Kurt Zouma... ou encore Kepa Arrizabalaga son cités. Pour rappel, ce dernier a été recruté pour 80 millions d'euros à l'été 2018. Depuis peu, il a perdu sa place au profit de Willy Caballero.

Notre avis : Après avoir été interdit de mercato, Chelsea pourrait entamer une révolution lors du mercato estival. Hakim Ziyech s'est d'ores et déjà engagé avec les Blues.

Pour Koulibaly, le Napoli veut 100M

Le Napoli et Kalidou Koulibaly vont-ils se séparer dans quelques mois ? Selon les médias italiens, c'est actuellement la tendance dans ce dossier. Toutefois, le club partenopeo ne compte pas brader son défenseur. Ainsi, le Corriere dello Sport annonce qu'un prix minimum de 100 millions d'euros a été fixé pour l'international sénégalais, sous contrat jusqu'en 2023. Le PSG serait notamment intéressé.

Notre avis : Malgré une saison compliquée, Koulibaly reste l'un des meilleurs défenseurs en circulation. Il faudra donc sortir le chéquier pour le recruter.

Giuseppe Rossi signe à Salt Lake

Sans club depuis l'été 2018, Giuseppe Rossi s'est engagé, comme prévu, du côté du Real Salt Lake. L'attaquant italo-américain aux 29 sélections avec la Nazionale va donc découvrir la MLS.