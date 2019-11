Navas, heureux à Paris

Auteur d'une grande performance face au Real Madrid (2-2) mardi soir, Keylor Navas semble plus épanoui que jamais au PSG. "Il a de grandes ambitions ici et ne veut plus évoquer son passage au Real", a confié son entourage au Parisien, ajoutant que la prestation du Bernabeu lui permet "de prouver qu'il est définitivement à Paris". Son histoire madrilène ne semble plus qu'un lointain souvenir.

Notre avis : Avec Navas, le PSG s'est assuré un grand gardien. On l'a encore vu mardi. Un très joli coup signé Leonardo.

Le Barça et le Real sur les traces d'Aubameyang ?

L'information est à prendre avec des pincettes. Selon le Daily Star, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait quitter Arsenal si l'objectif d'une qualification en Ligue des champions n'est pas atteint. Et pour le recruter, le Real Madrid et le FC Barcelone seraient notamment à l'affût. L'international gabonais est sous contrat jusqu’en 2021 avec les Gunners.

Notre avis : Au vu de la source, restons prudents. Toutefois, un départ de "PEA" n'est pas exclure en cas de non-qualification en C1.

Vidal envisage un départ

Arturo Vidal se rapproche de la sortie au Barça. Le milieu de terrain, qui aimerait plus de temps de jeu, ne ferme pas la porte à un éventuel départ dans un futur proche. "Si je ne me sens pas important pour l'équipe, en décembre ou l'été prochain, il faudra que je prenne une décision", a-t-il confié à TV3. Son contrat avec les Blaugrana expire en juin 2021.

Notre avis : L'Inter de Conte se ferait un plaisir de récupérer Vidal en janvier...

Willian évoque son avenir à Chelsea

En fin de contrat en juin prochain, Willian va-t-il quitter Chelsea ? Si l'international brésilien aimerait rester du côté des Blues, il attend désormais un signe de ses dirigeants. "Ils savent ce que je veux. Je les attends. Je suis heureux de jouer pour ce club, mais cette situation n'est pas entre mes mains...", a ainsi expliqué Willian dans des propos relayés par Sky Sports.

Notre avis : Willian veut rester à Chelsea. Aux Blues de trancher.

Ibra, message d'amour à Milan (et l'Italie)

Zlatan Ibrahimovic est un homme tranquille. Alors que les supporters de Malmö sont en colère après l'enfant du pays, ce dernier a évoqué son avenir, ce vendredi, dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. Et il semble plus que jamais sur la route de l'Italie. "J'aime les Italiens et leur génie, mon coeur n'est jamais parti de votre pays (...) Milan n'est pas ma deuxième ville. C'est ma deuxième maison. J'ai des souvenirs merveilleux", a-t-il expliqué, ajoutant qu'il pourrait jouer jusqu'à... 50 ans.

Notre avis : Un retour à l'AC Milan est plus que jamais dans les tuyaux pour Ibra. Les négociations se poursuivent.

Lautaro devrait prolonger avec l'Inter...

Auteur d'une première partie de saison exceptionnelle, Lautaro Martinez forme un duo de choc avec Romelu Lukaku du côté de l'Inter Milan. Le club lombard, bien conscient que l'international argentin attire bien des convoitises sur le mercato, pourrait bientôt le prolonger. Selon La Gazzetta dello Sport, un nouveau bail sera discuté entre les parties après le mercato hivernal. Avec la volonté des Nerazzurri de retoucher la clause libératoire fixée à 111 millions d'euros. Le quotidien transalpin précise qu'une offre du Barça a d'ores et déjà été repoussée.

Notre avis : Lautaro prend une nouvelle dimension cette saison. L'Inter ferait bien de le prolonger rapidement.

... qui suit Soumaré

Boubakary Soumaré commence à se faire un nom. Le milieu de terrain, qui a disputé 18 matches cette saison avec le LOSC, est en effet pisté par l'Inter Milan. L'information est signée Sky Italia ce vendredi, qui ajoute que les négociations ne s'annoncent toutefois pas simples entre les parties.

Notre avis : Au regard de la source, on a tendance à croire cette information. Méfiance pour le LOSC.