Neuer, Kepa, Donnarumma… : Faut-il attendre un nouveau jeu de chaises musicales chez les gardiens ?

Manuel Neuer, l’élément déclencheur

Club : Bayern Munich

Âge : 34 ans

Contrat jusqu’en… 2021.

Pourquoi lui ? Le Bayern Munich est le club le mieux organisé du monde. Il est aussi l’un des rares, parmi les géants d’Europe, à n’accorder aucun passe-droit. Pas même à Manuel Neuer, son indétrônable portier depuis neuf ans. Problème, le champion du monde 2014 n’est plus tout jeune.

A 34 ans et un an de la fin de son bail, l’Allemand souhaiterait, selon le sérieux Bild, négocier un dernier contrat longue durée. Son club n’a pas le même plan : Alexander Nübel, gardien de Schalke (comme l'était Neuer), que les dirigeants bavarois considèrent comme le futur numéro un allemand, débarquera cet été. Sa succession déjà actée, Neuer n’est plus en position de force.

Le favori pour l’accueillir : Chelsea.

Quelle est sa valeur marchande ? Entre 15 et 18 millions d’euros*.

Kepa Arrizzabalaga, la victime collatérale

Club : Chelsea

Âge : 25 ans

Contrat jusqu’en… 2025.

Pourquoi lui ? Kepa était le fruit de l’un des paris les plus risqués du football anglais. En 2018, Chelsea a fait sauter sa clause, établie à 80 millions d’euros, pour l’arracher à Bilbao. A ce prix, il aurait dû devenir une référence à ce poste. Moins de deux ans plus tard, il n’est même plus un titulaire indiscutable aux yeux de son manager, Frank Lampard. Le coach des Blues lui a régulièrement préféré Willy Caballero avant la suspension des championnats.

Ces dernières semaines, plusieurs tabloïds, ainsi que le Times, ont assuré que les dirigeants londoniens souhaitaient mettre le gardien espagnol sur le marché. Avant d’éventuellement le remplacer par Manuel Neuer ? Financièrement, l’opération serait désastreuse mais Chelsea a besoin de valeurs sûres pour poursuivre son redressement.

Le favori pour l’accueillir : Real Madrid.

Quelle est sa valeur marchande ? Entre 40 et 70 millions d’euros*.

David De Gea, l’autre opportunité

Club : Manchester United

Âge : 25 ans

Contrat jusqu’en… 2023, avec option pour 2024.

Pourquoi lui ? Lui fait effectivement partie du gratin. Mais David De Gea n’est pas l’incontestable meilleur gardien du monde pour une seule et unique raison. Ces derniers mois, le gardien mancunien a pris la fâcheuse habitude de cumuler les bourdes. La dernière en date ? Un dégagement complètement manqué qui a coûté un but face à Everton, au début du mois de mars.

Au-delà de cette tendance, plusieurs facteurs pourraient motiver son départ. Les relations le liant aux décideurs mancuniens, Ed Woodward inclus, ont parfois été très fraîches, notamment avant qu’il devienne le gardien le mieux payé du monde, en septembre dernier. Une fois n’est pas coutume, MU pourrait privilégier un grand ménage à un mercato glouton. Et ne devrait pas retenir son gardien comme le club l’avait fait en 2015, lorsque le transfert de De Gea au Real Madrid avait échoué pour un fax envoyé trop tard.

Le favori pour l’accueillir : Real Madrid.

Quelle est sa valeur marchande ? Entre 50 et 70 millions d’euros*.

Alphonse Areola, le gaspillé

Club : Prêté au Real Madrid par le PSG

Âge : 27 ans

Contrat jusqu’en… 2020 au Real, et 2023 au PSG.

Pourquoi lui ? Alphonse Areola n’a pas fait de miracle. Même si, aux yeux du Real, l’international tricolore a rempli sa mission… de numéro deux. Ses performances lors des six matches et demi qu’il a disputés ont été globalement convaincantes. Le joueur de 27 ans est prêté par le Paris Saint-Germain et il est difficile d’imaginer le club madrilène sortir le chéquier pour conserver sa doublure.

Pour ce rôle, la Casa Blanca devrait plutôt attendre l’éclosion des deux jeunes portiers qu’elle a mis en couveuse : Andriy Lunin et Luca Zidane. S’il doit attaquer le marché des gardiens, le mastodonte espagnol pourrait préférer s’offrir un cador pour concurrencer Courtois. Certes, le Belge a retrouvé un excellent niveau. Mais depuis le départ de Casillas, les Merengue ont un vieux fantasme : remettre un Espagnol dans la cage. Cela tombe bien : Kepa et De Gea ne sont plus hors d’atteinte.

Le favori pour l’accueillir : AC Milan.

Quelle est sa valeur marchande ? Entre 16 et 20 millions d’euros*.

Gianluigi Donnarumma, le fantasme

Club : AC Milan

Âge : 21 ans

Contrat jusqu’en… 2021.

Pourquoi lui ? L’avenir est toujours à lui. A 21 ans, Gianluigi Donnarumma cumule 200 en matches en pro et il y a bien longtemps que sa carrure est devenu un peu trop large pour le maillot de l’AC Milan. Financièrement, la direction milanaise n’a plus les moyens de répondre à ses exigences salariales, formulées par son agent, Mino Raiola. Depuis qu’il l’a côtoyé en Lombardie, Leonardo a une obsession : le ramener à Paris. La prochaine fenêtre de mercato sera-t-elle enfin la bonne ?

Après tout, Keylor Navas aura 34 ans en décembre. S’il est indiscutable depuis le début de saison, notamment en Ligue des champions, son arrivée devait, initialement, permettre à Paris de gagner du temps avant l’arrivée d’un grand gardien capable de s’installer durablement. Pour ce rôle, Donnarumma est la priorité absolue du champion de France. Face à la concurrence, Leonardo a un atout. Alphonse Areola, propriété du PSG, dispose du même agent que le géant italien.

Le favori pour l’accueillir : Paris Saint-Germain.

Quelle est sa valeur marchande ? Entre 40 et 55 millions d’euros*.

*Estimations des sites spécialisés transfermarkt.fr et CIES.