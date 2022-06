Salah, pas sûr de rester à Liverpool

The Sun. Et si Liverpool laissait filer ses deux principales armes offensives au cours du même été ? Cela paraît improbable, et pourtant… Alors que Sadio Mané s’est engagé avec le Bayern Munich, les dirigeants des Reds auraient ouvert la porte à un départ de Mohamed Salah, comme le rapporte Le meilleur joueur de Premier League de la saison écoulée n’a en effet toujours pas prolongé son contrat, et les Scousers ne seraient pas enchantés à l’idée de le voir partir libre dans un an. Le Real Madrid pourrait sauter sur l’occasion.

Notre avis : Jürgen Klopp a beau être un bâtisseur réputé, il aurait largement de quoi se plaindre s’il devait attaquer l’exercice à venir sans aucun de ses deux attaquants phares des dernières années.

Le clan Neymar prospecte en Italie

The Sun, les représentants de la star brésilienne ont pris contact avec la Juventus Turin afin d’évoquer la possibilité d’un transfert. Pour que celui-ci se concrétise, il faudrait toutefois que l’ex-Barcelonais consente à une baisse significative de ses émoluments. Neymar devrait être automatiquement prolongé jusqu’en 2027 à partir du 1er juillet . Néanmoins, un départ dès ce mercato n’est pas totalement à exclure pour autant. Selon, les représentants de la star brésilienne ont pris contact avec la Juventus Turin afin d’évoquer la possibilité d’un transfert. Pour que celui-ci se concrétise, il faudrait toutefois que l’ex-Barcelonais consente à une baisse significative de ses émoluments.

Notre avis : On imagine très mal le "Ney" quitter Paris d’ici le 31 août. D’ailleurs, on doute qu’il en ait réellement envie…

Brader Neymar pour qu'il s'en aille : le PSG est désormais prêt à le faire

Paris, encore un petit effort pour Skriniar

Le temps passe et le PSG reste, pour l’instant, très discret sur le marché des transferts. Le recrutement de Milan Skriniar serait cependant proche d’aboutir. D’après L’Équipe, l’Inter Milan exigerait un montant supérieur aux soixante millions d’euros proposés par le club de la capitale, sans que cela ne constitue un frein dans les négociations.

Notre avis : L’affaire semble en bonne voie. Les Parisiens compteront bientôt un autre défenseur de très haut niveau dans leurs rangs.

"Hormis Lewandowski, toutes les pistes de Campos font sens pour le PSG"

Le Barça veut retenir Dembélé…

Dans une semaine, Ousmane Dembélé sera libre comme l’air. À moins qu’il ne prolonge son contrat avec le FC Barcelone, comme le désirerait Xavi. À en croire les informations de L’Équipe, l’entraîneur catalan aurait appelé l’ailier français, afin de le convaincre d’étendre son bail. Problème : les conditions posées par le clan de l’ancien Rennais demeurent en inadéquation avec ce que proposent les dirigeants blaugranas.

Notre avis : Maintenant, c’est au Tricolore de faire un pas vers le Barça. Sinon, il sera très difficile de trouver un compromis.

… Et opérer un lifting en défense

Un grand remue-ménage va avoir lieu dans l’arrière-garde catalane, et il concerne en premier lieu les défenseurs français. Tandis que L’Équipe avance que Samuel Umtiti se serait résolu à partir, ESPN croit savoir que Clément Lenglet serait dans le viseur de Tottenham. Jules Koundé, lui, se rapprocherait d’une arrivée en Catalogne, d’après Sport.

Notre avis : Umtiti et Lenglet doivent à tout prix se lancer dans un nouveau projet sportif. Leur départ est inévitable… et souhaitable.

Clauss, plan B des Spurs

En plus de lorgner Clément Lenglet, Tottenham aurait un œil sur Jonathan Clauss. Auteur d’une superbe saison avec Lens, le néo-international français serait, à en croire Sky Sports, considéré comme le plan B des Spurs en cas de blocages dans le dossier Djed Spence (Middlesbrough).

Notre avis : Clauss a, sans aucun doute, le volume de jeu et la qualité technique pour briller en Premier League. Mais Tottenham, c’est peut-être un poil trop haut.

Wijnaldum de retour en Angleterre ?

Georginio Wijnaldum pourrait bientôt retrouver les bords de la Mersey. Un club de Liverpool s’intéressait à son cas, mais attention : il ne s’agirait pas des Reds. En situation d’échec à Paris, où il ne s’est guère adapté, le milieu néerlandais serait en effet suivi de près par Everton, selon le Liverpool Echo.

Notre avis : Si le PSG a l’occasion de se délester de "Gini", il doit la saisir.

L’Inter temporise pour Dybala

Pressenti depuis un long moment déjà, le transfert de Paulo Dybala à l’Inter Milan n’a toujours pas été officialisé. La Gazzetta dello Sport révèle que le club lombard aurait demandé à l’Argentin d’être patient, car il lui faudrait encore une dizaine de jours pour finaliser des ventes et, au bout du compte, enregistrer l’arrivée de la "Joya".

Notre avis : Dybala n’a pas de soucis à se faire, sa place parmi l’effectif nerazzurro est toute prête pour la saison à venir.

On connaît le prix de Lewandowski

Ce n’est un secret pour personne : Robert Lewandowski veut quitter le Bayern Munich. Jusqu’alors, on se demandait combien pouvait coûter l’attaquant polonais, véritable machine à buts certes, mais à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Selon Sport, son prix aurait été fixé à 50 millions d’euros par les dirigeants bavarois.

Notre avis : Ce montant ne paraît pas délirant, loin de là. Désormais, le Barça sait à quoi s’en tenir.

Botman tout proche de Newcastle

Sven Botman va passer du nord de la France à celui de l’Angleterre. Après deux saisons très abouties avec Lille, le solide défenseur de 22 ans est sur le point de rallier Newcastle. D’après L’Équipe, les Dogues devraient récupérer un peu plus de 40 millions d’euros en échange.

Notre avis : Ce serait la première belle vente du LOSC cet été. Probablement pas la dernière.

Chelsea prêt à passer à l’offensive pour Sterling

Le marché des attaquants n’offre aucun répit en ce début de mercato. Bientôt orphelin de Romelu Lukaku, en partance pour l’Inter, Chelsea devrait dégainer sous peu une offre à l’attention de Manchester City. À en croire le Telegraph, les Blues seraient intéressés par Raheem Sterling. Thomas Tuchel aurait d’ailleurs déjà contacté l’ailier anglais.

Notre avis : Le club londonien est déjà bien fourni dans le secteur offensif. Sterling n’aurait aucune garantie d’y enchaîner les matches comme titulaire.

Joao Félix n’envisage pas de quitter l’Atlético

Sa saison a été terne, au mieux. Pourtant, Joao Félix n’a nullement l’intention de changer d’air pendant l’été. "Un départ de l’Atlético n’est pas sur la table, a-t-il expliqué au média portugais Maisfutebol. Je suis bien et concentré sur mon club. Je suis tranquille concernant le futur."

Notre avis : On repense parfois aux performances magistrales du jeune Lusitanien sous le maillot du Benfica. Et on ne peut s’empêcher d’éprouver une sensation de gâchis.

De Ketelaere refuse d’aller à Leeds

Il a été l’une des belles surprises de la phase de groupes de la dernière Ligue des champions et, logiquement, Charles de Ketelaere ne veut pas faire n’importe quoi au moment de choisir sa future destination. RTL Belgique dévoile que l’entourage du Brugeois aurait d’ores et déjà éconduit Leeds. Leicester et l’AC Milan seraient toujours sur les rangs.

Notre avis : La tunique rossonera siérait à merveille au longiligne milieu offensif belge.

James Rodriguez envisage un retour en Europe

Depuis septembre 2021, James Rodriguez évolue à Al-Rayyan, dans le championnat qatari. Mais il n’a visiblement pas très envie de prolonger cet exil doré. Selon les informations de Fabrizio Romano, le Colombien serait fermement décidé à revenir en Europe. À tel point qu’il aurait décliné une proposition de Botafogo.

Notre avis : James n’a pas oublié l’Europe. En revanche, il est fort possible que l’Europe ait bel et bien oublié James.

Bale en route vers la MLS

Finalement, Gareth Bale ne devrait pas s’envoler pour Cardiff mais aller bien plus loin, de l’autre côté de l’Atlantique. Le site officiel de la MLS affirme en effet que l’ancien Madrilène serait sur le point de s’engager avec le Los Angeles FC. Un contrat de douze mois attendrait celui qui a signé un doublé en finale de la Ligue des champions 2018.

Notre avis : Un dernier challenge sportif excitant (avec le Mondial en ligne de mire), un dépaysement total, de nombreux parcours de golf à proximité : Bale a vu juste sur toute la ligne.

L’OM se lance sur Szoboszlai

Aussitôt les sanctions de la DNCG levées, l’Olympique de Marseille veut marquer le coup sur le marché des transferts. Si l’on en croit les informations de Mundo Deportivo, les dirigeants phocéens seraient sur la piste de Dominik Szoboszlai, l’élégant et polyvalent milieu de terrain du RB Leipzig. Il faudra toutefois composer avec la concurrence de la Real Sociedad, et ne pas oublier que le Hongrois est sous contrat avec le RBL jusqu’en 2026. Le journaliste italien Fabrizio Romano précise que l'OM n'a pas encore entamé de négociations avec Leipzig pour le joueur.

Notre avis : Voilà un joueur à très fort potentiel et qui, en plus, dispose déjà de belles références en sélection et en Ligue des champions. Si l’OM parvient à le recruter, respect.

