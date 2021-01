Transferts

Libre de s'engager avec le club de son choix, disposant de deux offres fermes en provenance de Ligue 1, Romain Hamouma a choisi... de ne pas choisir avant la fin de la saison. Du côté du joueur, on précise que les demandes ne sont pas extravagantes, loin de certains autres contrats, et qu'il est très attaché à l'ASSE. Une prolongation d'une seule année, assortie d'un salaire oscillant entre 70 000 et 75 000 euros mensuels et l'attaquant stéphanois, au club depuis 9 ans, resterait en vert. Faute de proposition, le joueur, qui souhaite poursuivre sa carrière, quittera libre l'ASSE.