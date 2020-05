TRANSFERTS - Selon les informations de Sky Sports et de la Gazzetta dello Sport, le PSG et l'Inter Milan auraient trouvé un accord pour le transfert définitif de Mauro Icardi chez le champion de France : 50 millions d'euros plus des bonus entre 7 et 8 millions. Les derniers détails pourraient être réglés samedi.

Mauro Icardi, au PSG, ça ne devrait pas être seulement l'histoire d'une seule saison. Prêté avec option d'achat lors de l'exercice 2019-2020 dans le club de la capitale, l'attaquant argentin est sur le point de s'inscrire sur le long terme avec Paris. Selon les informations de Sky Sports, l'Inter Milan et le PSG auraient trouvé un accord sur le montant du transfert définitif de l'ancien joueur de la Sampdoria Gênes : 50 millions d'euros plus 7 de bonus. La Gazzetta dello Sport évoque pour sa part un million d'euros de bonus supplémentaire. Les derniers détails de la transaction pourraient être réglés dès samedi.

Lorsque Mauro Icardi a été prêté au PSG le 2 septembre dernier, lors de la clôture du marché des transferts, les Nerazzurri avaient fixé l'option d'achat à 70 millions d'euros. Mais depuis, la crise sanitaire est passée par là et va contraindre les plus gros clubs à faire moins de folies lors du prochain mercato. De son côté, l'Inter savait qu'il ne pouvait pas vendre l'attaquant argentin à ce prix au vu du contexte. Par ailleurs, le club entraîné par Antonio Conte ne voulait surtout pas vendre Mauro Icardi à un concurrent de Serie A, notamment la Juventus Turin, qui suivait également le dossier. Le talent de négociateur du directeur sportif parisen Leonardo semble avoir fait le reste pour un joueur estimé il y a tout juste un an à une somme deux fois plus élevée.

D'autant que du côté du PSG, il fallait faire vite. Le 31 mai correspondait à la date limite pour lever l'option d'achat du joueur qui a fêté ses 27 ans en février dernier. Alors qu'Edinson Cavani sera en fin de contrat le 30 juin prochain, le Paris Saint-Germain tenait à conserver l'un de ses deux attaquants de pointe en vue des quarts de finale de la Ligue des champions, qui devraient avoir lieu en août. La tendance actuelle confirme bien que Mauro Icardi, sauf revirement de dernière minute, poursuivra son aventure au PSG.

