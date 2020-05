TRANSFERTS - Selon les informations de Marca, le PSG aimerait recruter Erling Haaland dès la saison prochaine. Le club de la capitale verrait en l'ancien joueur de Salzbourg un remplaçant parfait d'Edinson Cavani, que l'Inter souhaiterait recruter pour la saison 2020-2021.

"Le PSG veut aussi Haaland". A la Une de Marca ce mercredi matin, le buteur norvégien du Borussia Dortmund fait encore parler de lui. Alors que le Real Madrid rêve de l'associer à Eden Hazard et Kylian Mbappé à partir de 2021, le quotidien espagnol annonce que le club entraîné par Thomas Tuchel est également sur le coup. Surtout qu'il s'apprête à perdre Edinson Cavani, en fin de contrat en juin prochain, et peut-être Mauro Icardi, dont l'option d'achat n'a pas encore été levée.

Dans le cas où l'Argentin viendrait à quitter le PSG, le Champion de France en titre perdrait donc deux attaquants de pointe de classe mondiale coup sur coup et se mettrait à la recherche d'un nouveau buteur. Depuis l'arrivée de QSI en 2011, le club parisien vise le haut de gamme et actuellement l'attaquant le plus en vogue s'appelle Erling Haaland. Auteur d'une saison tonitruante, d'abord sous les couleurs de Salzbourg puis du Borussia Dortmund (ndlr : 41 buts, 10 passes décisives toutes compétitions confondues sous les deux maillots), le Norvégien, qui avait des misères au PSG lors du huitième de finale aller de C1, devrait voir sa cote monter en flèche.

Selon la presse allemande, au moment de la signature du géant norvégien à Dortmund contre 20 millions d'euros cet hiver, le club allemand aurait ajouté une clause permettant de lâcher le joueur au club qui dépensera au moins 75 millions d'euros à partir de 2021... Le Borussia Dortmund qui voudra une nouvelle fois bien figurer en Bundesliga et en Ligue des champions la saison prochaine le lachera uniquement à prix d'or cet été. Mais avec le PSG, tout est possible sur le marché des transferts.

